Na predvečer praznika dela bodo v številnih krajih po Sloveniji tradicionalno zagoreli kresovi, ki simbolizirajo enotnost, priložnost za druženje in praznovanje. Eden največjih bo tudi letos na ljubljanskem Rožniku, kjer se vsako leto zbere ogromna množica ljudi, kresovanja s pestrim glasbenim in kulinaričnim programom pa prirejajo povsod po državi. Zbrali smo nekaj predlogov, katera kresovanja se splača obiskati.

Največ obiskovalcev vedno pritegne tradicionalno kresovanje na Rožniku, kjer vsako leto postavijo tudi enega največjih kresov v državi. Zbrane bodo nagovorili predstavniki sindikatov, kot glasbene goste pa so letos povabili skupino Road Crew in Pera Lovšina z njegovimi Španskimi borci.

Slovenci se pred dvodnevnim praznikom dela množično odpravimo na kresovanja. Foto: STA Če se želite izogniti gneči, se lahko zapeljete na katero drugo kresovanje v okolico prestolnice, kjer bo letos v ospredju narodnozabavna glasba. V Goričanah (Medvode) bodo namreč kresovali z Ansamblom Lesarji, na Igu (Hipodrom Vrbljene) z Ansamblom Nemir, v Grosupljem (Čušperk) pa z Ansamblom Banovšek. Nedaleč od Ljubljane je tudi kresovanje v Logatcu (Žibrše), kamor prihaja Ansambel Roka Žlindre.

Največje kresovanje na Štajerskem z vstopnino

Še posebej veliko kresovanj prirejajo v okolici Maribora in na Štajerskem. V Kamnico pri Mariboru se tako vrača tradicionalno veliko kresovanje na prostem, ki bo letos na tamkajšnjem hipodromu, zbrane pa bo zabaval Ansambel Saša Avsenika. Ker so omejeni z velikostjo prizorišča in parkirišči, so se odločili, da število obiskovalcev omejijo z vstopnino.

Brezplačno pa bodo kresovali v Rušah (športni park), kamor s svojim bendom prihaja Dejan Dogaja, na Špricerkresu v Malečniku (pri nogometnem igrišču) bodo za zabavo skrbeli skupina YU Generacija in Brata Fuhler, v Hočah (gasilski dom) pa skupina Šestka. Pester program s skupino Polkaholiki pripravljajo tudi v Miklavžu na Dravskem polju (na Miklavškem trikotniku).

Ansambel Saša Avsenika bo letos kresoval v okolici Maribora. Foto: Rok Maver

Med vidnejšimi dogodki na Štajerskem je gotovo tudi kresovanje na Ptuju (Panorama pod ptujskim gradom) z Dejanom Vunjakom ter skupinama Drugo Dugme in Smile. V okolici Celja bosta največja kresova zagorela na Špici, kjer sicer domujejo celjski kajakaški, obiskovalce pa bo zabaval nekdanji jugoslovanski evrovizijski predstavnik Daniel Popović, ter na Teharjah pri cerkvi sv. Ane. V Gaberke pri Šoštanju medtem prihaja Ansambel Dar, v Gornjo Radgono (TŠC Trate) pa Miran Rudan inDesign.

Tradicija kurjenja kresov pred prvim majem, mednarodnim praznikom dela, je v Sloveniji razširjena že vrsto let. Praznik dela smo sicer začeli praznovali šele v 20. stoletju, kot državni praznik pa je bil uzakonjen leta 1948.

Tudi na Gorenjskem, Koroškem in v Zasavju

V Trbovlje so povabili priljubljeno slovensko pevko Ines Erbus. Foto: Mediaspeed Za predpraznično dogajanje bo poskrbljeno tudi na Gorenjskem in Koroškem. Nepozabno kresovanje pripravljajo v Srednjih Bitnjah (okolica Kranja), kamor so povabili primorsko skupino Zvita Feltna. V Kranjski Gori bodo praznovali kar na smučišču ob gostilni Oštarija s skupino Projekt, v Lužah pri Šenčurju pa s skupino Vzrock. Ne smemo pozabiti na kresovanje na blejski Straži s Pop Designi.

Največje kresovanje na Koroškem medtem obljubljajo v Radljah ob Dravi (vodni park), kjer bodo nastopili Rok'n'Band in DJ Ukac.

Če se pomaknemo še v Zasavje, pa bosta v ospredju dve lokaciji. Največ obiskovalcev pričakujejo na Kipah (Trbovlje), kamor so povabili Firbce, Ines Erbus in Ansambel Igor in zlati zvoki, pestro pa bo tudi v Zagorju ob Savi (Evropark), kjer bodo kresovali s skupino Mambo Kings.

... pa na Dolenjskem, Primorskem in v Prekmurju

Na tradicionalno dolenjsko prvomajsko kresovanje na Trški gori (pri lovskem domu) letos prihaja Ansambel Slovenski zvoki, medtem ko bodo v Sodražici zbrane zabavali člani skupine Tequila. Primorci pa največje kresovanje obljubljajo v Sežani (Lokev), kjer bodo gostili skupino Calypso. V Hrvatinih pripravljajo še zanimivo kresovanje med vinogradi, v Novo Gorico pa so povabili Vlada Kreslina s skupino Mali bogovi.

Prireditve na predvečer praznika dela so večinoma brezplačne, vstopnino bodo zaračunavali le v Kamnici pri Mariboru. Foto: STA

Nekaj prireditev bo tudi v Prekmurju, in sicer v Murski Soboti (Černelavci) ter Moravskih Toplicah. Na prvo prihajajo hrvaški pevec Vlado Kalember in lokalna skupina Blue Planet, na drugo pa skupina HAY, program pa bodo obogatili s festivalom okusov, kjer bodo obiskovalci lahko preizkusili razne prekmurske dobrote.

Zaradi velikega števila prižigov ognjev po državi uprava za zaščito in reševanje vsako leto izda napotke za kurjenje kresov med prvomajskimi prazniki. Ti med drugim opozarjajo, da mora biti kres ves čas pod nadzorom polnoletne osebe, ob vetrovnem vremenu in v času razglašene požarne ogroženosti je kurjenje prepovedano, prepovedana je tudi uporaba nevarnih, vnetljivih in eksplozivnih snovi, organizatorji javnih prireditev pa morajo vzpostaviti požarno stražo, ki jo lahko izvajajo le gasilci. Pozivajo tudi, da je treba okoli kurišča očistiti vsaj en meter prostora, če ni požarne straže, je treba kurišče obdati z negorljivimi materiali, po končanem kurjenju pa je treba ogenj in žerjavico temeljito pogasiti.

Preberite tudi: