Predsednica republike Nataša Pirc Musar ob prazniku dela opozarja, da je 1. maj dan, ki nas opominja na pomen delavskih pravic, solidarnosti in enakosti med ljudmi ter na dosežke delavskega gibanja v boju za pravice delavcev po svetu. V času številnih izzivov in sprememb je po njenem opozorilu ključno ohraniti spoštovanje do dela in delavcev.

"Delo je temelj našega družbenega in gospodarskega življenja ter ključni dejavnik za blaginjo posameznika in skupnosti. Zato je nujno, da se zavedamo pomena poštenega plačila in dostojnih delovnih pogojev za vse delavce," je zapisala v poslanici ob današnjem mednarodnem dnevu. "Ponavljajoče se izkoriščanje zakonodaje s strani tistih, ki so v preteklosti že kršili pravice delavcev, se mora dokončno onemogočiti," je dodala.

Zavzemajmo se za ustrezne pogoje za vse

Kot je pozvala, se moramo na tej poti k bolj pravični in solidarni družbi hkrati zavedati pomena sodelovanja in dialoga med delavci, delodajalci in vsemi pristojnimi v družbi. Le s konstruktivnim dialogom in medsebojnim razumevanjem lahko gradimo okolje, ki spodbuja razvoj in blaginjo vseh, je poudarila.

Ob prazniku dela se je zahvalila vsem, ki vsak dan s svojim trudom in predanostjo soustvarjajo našo družbo in državo. "Bodimo ponosni na svoje delo in se zavzemajmo za njegovo pravično vrednotenje ter ustrezne pogoje za vse," je povabila.