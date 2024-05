Voz se je prevrnil, ko je šel traktor v ovinek. Pri tem je več ljudi padlo z voza, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Bei einem Unfall mit einem #Maiwagen-Anhänger sind im südbadischen #Kandern rund 30 Menschen verletzt worden.https://t.co/5TdMsqXKQz — silkemsaktiv (@SilkeLutz) May 1, 2024

Na pomoč tudi helikopterji, voznika preiskujejo

Več ljudi so do bolnišnice odpeljali s helikopterji, med drugim so na pomoč v kraj Kandern priskočili tudi s helikopterji iz sosednje Švice.

Zaenkrat ni znano, kaj točno se je zgodilo. Policija nesrečo še preiskuje, med drugim preiskujejo voznika zaradi suma povzročitve telesne poškodbe iz malomarnosti.