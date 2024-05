V mariborski bolnišnici umrl pešec, ki ga je včeraj zbil traktorist

Triinšestdesetletni pešec iz Lačne Gore, ki je včeraj prečkal cesto in ga je pri tem zbil traktorist, je danes umrl v mariborski bolnišnici, so sporočili s PU Maribor.

V torek zvečer, malo pred 20. uro, so bili mariborski policisti obveščeni o prometni nesreči s telesnimi poškodbami v kraju Lačna Gora v občini Oplotnica, v kateri sta bila udeležena 63-letni pešec in 63-letni voznik traktorja, oba doma iz občine Oplotnica.

Pešec je hodil po lokalni cesti po desni strani cestišča, nenadoma pa stopil proti sredini, v tem trenutku pa se je v isti smeri pripeljal voznik traktorja in pešca povozil. Pešca so nemudoma odpeljali v UKC Maribor, kjer so po pregledu ugotovili, da se je hudo telesno poškodoval in je v življenjski nevarnosti. Danes so mariborski policisti sporočili, da je pešec zaradi poškodb umrl.