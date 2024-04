Na območju Špikovega grabna v občini Kranjska Gora se je okoli 11. ure zgodila tragična gorska nesreča, v kateri sta bila udeležena gornika, stara 30 in 44 let, so sporočili s kranjske policijske uprave. Mlajši je v nesreči zaradi hudih telesnih poškodb izgubil življenje.

Primerno opravljena gornika sta smučala z vrha Male Ponce proti Špikovemu grabnu. Na mestu, kjer smučanje ni bilo več mogoče, sta morala opraviti spust po vrvi preko skalnega skoka. Pri spustu v Špikov graben je 30-letnika zajel snežni plaz in ga odnesel čez skalni skok skupaj s sidriščem. Po padcu je ostal zakopan pod težkim snegom in zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl.

44-letni gornik še ni bil vpet v sidrišče in je ostal na mestu, kjer se je pripravljal za spust. V nesreči ni bil telesno poškodovan.

Reševanje je potekalo v zahtevnih razmerah, saj je obstajala velika verjetnost vnovičnega plazu. Foto: PU Kranj

Oba gornika so s helikopterjem prepeljali v dolino

Posadka letalske policijske enote je s helikopterjem locirala mesto, kjer je bil ponesrečeni zasut. Na kraj nesreče so odložili gorske reševalce in zdravnika, ki so ponesrečenega 30-letnika locirali in odkopali. Oba gornika so s helikopterjem prepeljali v dolino.

Na kraju reševanja so sodelovali gorski reševalci društev Kranjska Gora, Rateče in Bohinj, dežurna posadka helikopterja letalske policijske enote in policist gorske enote. Reševanje je potekalo v zahtevnih razmerah, saj je obstajala velika verjetnost vnovičnega plazu. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

