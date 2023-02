To je novo glede dogajanja na RTVS

Novela zakona o RTVS, potrjena na novembrskem referendumu, je začela veljati 28. decembra lani. Ustavno sodišče je sicer zadržalo izvajanje dela novele zakona o RTVS, ki govori o konstituiranju novih upravljavskih organov zavoda. Zadržano je torej končno konstituiranje sveta, postopki konstituiranja novih organov pa lahko tečejo.

Novi svet zavoda, ki bo nasledil dozdajšnji programski in nadzorni svet, mora biti konstituiran najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi novele, torej do 26. februarja. V novem svetu zavoda bo 17 članov. Enajst članov bo predstavnikov javnosti, šest bo predstavnikov zaposlenih, ki jih bodo zaposleni izbrali iz lastnih vrst. Včeraj je svet delavcev RTVS v novi svet zavoda imenoval nekdanjo varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev Ilinko Todorovski, jutri pa bodo potekale volitve še petih predstavnikov zaposlenih.

Večina organizacij odločitve še ni sprejela

Pred tem je predsednica republike Nataša Pirc Musar v skladu z zakonom v svet RTVS imenovala predstavnico Evangeličanske cerkve Klaudijo Sedar. Predsednica republike je Sedarjevo imenovala na podlagi javnega poziva registriranim verskim skupnostim.

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je v svet zavoda imenovala novinarko Špelo Stare, ki jo je predlagalo Društvo novinarjev Slovenija (DNS). Gorana Forbicija, direktorja krovne mreže nevladnih organizacij s področja človekovih pravic, pa je v svet RTVS imenoval varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Poleg predsednice republike, informacijske pooblaščenke in varuha človekovih pravic preostale člane sveta zavoda imenujejo različne organizacije in institucije. Člane morajo tako imenovati še italijanska in madžarska narodna skupnost, SAZU, Nacionalni svet za kulturo, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, Krovna organizacija invalidskih organizacij in Olimpijski komite Slovenije.