V Rogaški Slatini so odprli 106 metrov visok razgledni stolp Kristal. Naložba v stolp, ki je najvišja stavba v državi, je vredna pet milijonov evrov. Občina si z njim obeta povečanje turističnega obiska in prihodkov. Stolp Kristal ima na vrhu kavarno, seveda pa vse zanimata vstopnina in cenik za vstop ter dejavnosti na stolpu.

V pritličju stolpa sta informativna točka in prodajalna, na 96 metrih je kavarna s 40 sedišči. Na 104 metrih je najvišja odprta terasa. Stolp med drugim ponuja hojo po prosojnih tleh in virtualno doživetje Let s Pegazom. Prostori na vrhu stolpa lahko naenkrat sprejmejo do 150 obiskovalcev. Do vrha vodi 594 stopnic in dvigalo.

Foto: STA Občina je uredila tudi okolico stolpa. Ob njem je tlakovan trg, površine 740 kvadratnih metrov. V petih hiškah na trgu se bodo predstavljali lokalni ponudniki. Ob trgu je parkirišče in izposojevalnica koles.

Foto: STA Gradnja projekta je stekla spomladi 2022. Za projekt je gospodarsko ministrstvo prispevalo dva milijona evrov, ostalo pa občina in donatorji. Upravljanje projekta je v fazi obratovanja prevzel Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina. Ciljno število obiskovalcev znaša 60.000 letno.

Foto: STA Delovni čas Stolpa Kristal Rogaška Slatina bo vse dni v letu, ne glede na vremenske razmere in letni čas. Vstopnina in cenik pa bosta sledeča. Cena vstopnice za odraslo osebo bo 10 evrov, za otroke bo cena 8 evrov. Prav tako bo 8 evrov vstopnina za skupine. Cena za VR izkušnjo "Let s Pegazom" pa bo stala 3 evre.