V Sloveniji smo bogatejši še za en razgledni stolp

V Slovenskih goricah so ta konec tedna odprli nov razgledni stolp, s katerim želijo okrepiti turistično ponudbo teh krajev.

Na hribu Ostragova v kraju Drbetinci so v nedeljo odprli nov razgledni stolp. Po besedah županje občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah Darje Vudler Berlak želijo s to novo pridobitvijo ob priljubljeni pohodniški in kolesarski poti krepiti ponudbo za obiskovalce ter ob njej prirejati tudi različne dogodke.

Devet metrov visok stolp namesto lovske opazovalnice

Na tem mestu je bila prej postavljena lovska opazovalnica, ki pa je bila dotrajana in zato nevarna. "Gre za eno izmed najvišjih točk v naši občini, ki nudi čudovite razglede, zato smo se odločili, da postavimo novo in boljšo konstrukcijo, ki bo varna za obiskovalce, da se bodo lahko brez skrbi naužili teh pogledov daleč naokoli," je za STA povedala županja.

Večerje na stolpu, vinotoči in turistične kmetije

Ob stolpu, visokem devet metrov, so uredili prireditveni prostor z nadstrešnico, kjer bo mogoče prirejati različne dogodke, tako javne kot zasebne narave. "Naši ponudniki bodo lahko na primer ponujali večerje na stolpu in druge kulinarične užitke. Na tem območju je veliko vinotočev in turističnih kmetij, verjamem, da s tem dopolnjujemo našo ponudbo," je dodala.

Lotevajo se gradnje novih kolesarskih poti

Naložbo, vredno 75 tisoč evrov, so v večjem delu pokrili s sredstvi EU za razvoj podeželja. Septembra bodo v občini začeli tudi gradnjo dodatnih kolesarskih poti. "V naši občini bomo do leta 2023 po dogovoru za razvoj regij na novo zgradili še tri kilometre kolesarskih poti. Projekt bo vreden več kot milijon evrov in bo prav tako sofinanciran s strani EU," je povedala županja.

