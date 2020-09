Tako bo videti nova najvišja slovenska stavba #video

Rogaška Slatina bo oktobra 2022 dobila novo turistično atrakcijo. Razgledni stolp Kristal bi z višino 106 metrov postal najvišji mestni stolp v Rogaški Slatini, hkrati pa tudi najvišja stavba, najvišja kavarna in najvišja turistična atrakcija v Sloveniji. Do odprte strešne terase na 106 metrih višine se bo dalo povzpeti v manj kot 20 sekundah. Projekt podpirajo gospodarstveniki, ki v njem vidijo priložnost za poživitev Rogaške Slatine, nekateri prebivalci pa so, predvsem zaradi neobveščenosti o načrtih, z današnjim dnem začeli zbirati podpise za referendum, na katerem bi ugotovili, ali Slatničani projekt sploh podpirajo.

Stolp naj bi s svojo edinstveno podobo spominjal na kristal, imel bo tri etaže in 480 kvadratnih metrov bruto površin, odprt pa bo vse dni v letu, tudi v slabem vremenu. Ko bo zgrajen, bo edini stolp v Sloveniji s kavarno na stotih metrih višine, je danes na novinarski konferenci pojasnil župan Rogaške Slatine Branko Kidrič.

Foto: Občina Rogaška Slatina

Stolp bi postavili v zdaj precej degradiranem območju

Postaviti ga želijo na zemljišču opuščenega mizarstva v delu zdaj precej pozabljenega območja Rogaške Slatine, ki bi s tem postal zanimiv tudi za investitorje. Občina je za ta del in drugo infrastrukturo, ki jo načrtujejo v sklopu projekta, že kupila zemljišče v vrednosti 300 tisoč evrov. Za sam stolp od tega zemljišča potrebujejo zgolj 550 kvadratnih metrov v vrednosti okoli 30 tisoč evrov, preostali denar pa je namenjen za načrtovano infrastrukturo.

Ob stolpu bo zgrajen tudi projekt nadhoda Sonce, ki bo staro zdraviliško jedro povezoval s Tržaškim hribom in s katerim bi lokalna skupnost pridobila nove kolesarske in sprehajalne poti ter nova parkirišča zunaj mesta. Imel bi tudi dve dvigali, prilagojeni tudi za kolesa.

Foto: Občina Rogaška Slatina

Ob samem stolpu sicer načrtujejo 50 novih parkirnih mest za avtomobile, štiri za turistične avtobuse in 30 priključkov za javno izposojo koles, kar bo sestavni del projekta parkirišča P+R.

Odprli se bosta dve novi delovni mesti, načrtovanih pa je tudi 15 posrednih novih zaposlitev. Na stojnicah bo omogočena prodaja domačih izdelkov. Čeprav bo nekaj delovnih mest ustvarjenih neposredno, bo z razvojem turizma, ki ga bo prinesla nova investicija, še več ustvarjenih posredno, je na novinarski konferenci pojasnil župan.

Video: Stolp je pomemben, ker bo omogočil razvoj Rogaške Slatine

Virtualna resničnost in hoja po "razpokanem" steklu

Glavni atribut destinacije je slatinska mineralna voda, povedo v Rogaški Slatini. To bo mogoče v kavarni na vrhu popiti v za to priložnost ustvarjenem kozarcu slatinske steklarne.

"V najvišjem nadstropju stolpa je predvideno virtualno doživetje legende o Pegazu in zgodovinskih dogodkov. V navidezni resničnosti bo uporabnik lahko aktiviral različne osebnosti, ki so pomembno vplivale na razvoj kraja, zdravilišča in turizma," pravijo na občini.

Foto: Občina Rogaška Slatina Strešna terasa je predvidena na 106 metrih, kar je približno dvakratnik najvišjega doslej zgrajenega razglednega stolpa v Sloveniji. Po delu etaže bo posebno adrenalinsko doživetje tudi hoja po prosojnih tleh s simulacijo razpokanega stekla, kar je v svetu sicer znano, v Sloveniji pa česa podobnega še ni.

Investicija bi se povrnila v petih ali šestih letih in nato prinašala dobiček

"S projektom v Občini Rogaška Slatina orjemo ledino. Morda se na prvi pogled zdi povezovanje razgledišča z dodatno ponudbo, kot je druženje v kavarni, nakupovanje spominkov ali digitalizacija vsebin, vključno z zgodovino in ključnimi lokalnimi nosilci, ambiciozno. A ravno to je v tujini že nekaj časa nepogrešljiv sestavni del turistične ponudbe. V Sloveniji je še vedno redkost," so na občini zapisali v sporočilu za javnost.

Po županovem mnenju bi bilo nesmiselno takšen projekt predati v roke zasebnim lastnikom, ki bi po povrnitvi investicije v petih ali šestih letih ves dobiček zadržali zase. Dobiček v preostalih vsaj 20 letih bi namreč ostal pri zasebnikih, po njihovem načrtu pa bi šel v občinski proračun in ga bodo namenili za razvoj turizma, je pojasnil Kidrič, ki v razglednem stolpu Kristal vidi izključno številne prednosti, ki jih lahko atraktivna ponudba prinese občini.

Gospodarstveniki projekt močno podpirajo

Ocenjena vrednost projekta je 2,1 milijona evrov. Tretjino sredstev bo občina zagotovila iz lastnih privarčevanih sredstev, ki so jih v ta projekt lahko preusmerili, ker jim je nenačrtovano uspelo pridobiti evropska sredstva pri drugem projektu gospodarske infrastrukture. Eno tretjino sredstev bodo zagotovili s turističnimi taksami, ki jo plačajo gosti Rogaške Slatine. Preostanek bi pokrili s pomočjo donatorjev, ki naj bi jih bilo po besedah župana že več kot 50.

Kot je dejal župan, želijo na občini s projektom zagotoviti trajni dotok sredstev za razvoj turizma. "Projekt bo na letni ravni ustvaril vsaj 300 tisoč evrov prihodkov v občinski proračun. Razlika med letnimi prihodki in odhodki bo porabljena za razvoj turizma v občini. To bi po odbitku stroškov omogočilo trajno vlaganje v razvoj turizma, saj bi lahko zanj vsako leto namenili vsaj 100 tisoč evrov," ocenjuje.

Video: Tretjino sredstev zagotovili iz pridobljenih nenačrtovanih evropskih sredstev

"Do danes smo opravili dva sestanka z nosilci razvoja turizma in projekt vsi soglasno podpirajo. Prav tako ga podpirajo največje gospodarske družbe in veliko število podjetnikov, ki so pripravljeni projekt podpreti tudi finančno. Povečan promet si obetajo gostinci in različne trgovine," pojasnjuje župan, ki poudarja, kako pomembna je takšna privlačna novost za Rogaško Slatino.

Vsekakor ni zanemarljivo, da je zgolj 15 minut vožnje od Rogaške Slatine oddaljen Podčetrtek s termami, ki je samo v letu 2019 ustvaril 400 tisoč nočitev. Če bi le del teh obiskovalcev privabili z atrakcijo, kakršna je načrtovani najvišji stolp v Sloveniji, bi Rogaška Slatina veliko pridobila. Župan je namreč na novinarski konferenci pojasnil tudi to, da je v času epidemije prišlo do izraza, da so bili domači preveč zapostavljeni in je bila občina preveč odvisna od tujih gostov, zato želijo v prihodnosti več narediti tudi na tem področju.

Video: S tem projektom bomo lahko letno vsaj 100.000 evrov namenili za razvoj turizma

V občini začeli zbirati podpise za referendum

V občini se je sicer začelo zbiranje podpisov za referendum zaradi načrtovanega stolpa, ki bo potekalo do 15. oktobra. Referendum bo razpisan, če bo njegova pobudnica Eva Žgajner zbrala dovolj podpisov, kar za slatinsko občino pomeni okoli 500.

Foto: Občina Rogaška Slatina

Pobudniki referenduma so proti postavitvi stolpa in nadhoda Sonce oziroma menijo, da bi morali o takšni investiciji odločati tudi prebivalci. Kot so dejali ob predstavitvi pobude za zbiranje podpisov, takšnih investicij ne potrebujejo, saj so bolj za obuditev obstoječe infrastrukture kot za postavljanje novih objektov in stolp ni prioriteta. Očitki so bili povezani tudi s tem, da o projektu ni bilo konkretnih znanih informacij oziroma se je ocenjena vrednost projekta spreminjala. Po mnenju pobudnikov bi bilo treba sredstva usmeriti v bolj potrebne projekte.

Župan Branko Kidrič je na novinarski konferenci odgovoril na najpogostejša vprašanja oziroma očitke v povezavi s projektom in predlogi vlaganja sredstev v drugo infrastrukturo ter pojasnil okoliščine, zaradi katerih določeni predlogi niso izvedljivi.

Ali bi referendum vplival na nadaljnji potek izvedbe projekta

"Če bomo videli, da mora priti do referenduma, občinski svet sprejme akt o razglasitvi. Če referendum uspe na osnovi predloga pobudnikov, se ta odlok do konca tega mandata ne more uveljaviti, po koncu tega mandata pa se lahko ponovno analizira stanje in odloča o nadaljnjih aktivnostih," je to, ali bi lahko referendum ustavil projekt, pojasnil župan.

Kot je pojasnil v nadaljevanju, so v postopku priprave projekta pridobili trinajst pozitivnih mnenj različnih soglasodajalcev in tudi odločbo ministrstva za okolje in prostor o sprejemljivosti posegov in vplivov na okolje, vsaj nekatera od teh mnenj pa imajo tudi določen rok veljavnosti.

Foto: Občina Rogaška Slatina

Župan: Stolp je bil v mojem programu že ob županski kandidaturi

Ob tem je župan še pojasnil, da je bil stolp tudi v programu, ko je kandidiral za županski mandat, in sicer z opisom projektov, kot je bilo to v danem trenutku mogoče. "Vse nadaljnje postopke pa je sprejemal občinski svet in v teh fazah smo do te mere, kolikor je bilo možno, venomer predstavili argumente za stolp, lokacijo in zakaj menimo, da bi ga bilo vredno postaviti," je povedal in dodal, da ničesar niso delali brez vednosti javnosti.

Priznal je, da bi lahko bili občani o projektu bolje obveščeni, a je pojasnil, da do tega trenutka, ko ga predstavljajo na novinarski konferenci, projekt niti ni bil v fazi, ki bi omogočala takšno obveščenost.

Video: Do tega trenutka smo občankam in občanom dali premalo informacij

"Tudi ko smo imeli leta 2018 predstavitev vsem zainteresiranim Slatničanom in Slatničankam naše občine, smo prisluhnili takratnemu mnenju, da je bila prvotna lokacija neprimerna zaradi bližine stanovanjskih objektov, prisluhnili smo tudi zavodu za varstvo kulturne dediščine," je pojasnil župan, da so v preteklosti od prvotnih načrtov že odstopili zaradi tehtnih argumentov po tem, ko so se zainteresirani občani seznanili z načrti.

Zemljišče, ki so ga prvič odkupili z namenom gradnje stolpa in kasneje od ideje odstopili, je še vedno v lasti občine. Na njem načrtujejo izgradnjo 18 oskrbovanih stanovanj v vrednosti med 2,2 in 2,6 milijona evrov, za kar še iščejo partnerja, njihova želja pa je, da bi k projektu pritegnili tudi Stanovanjski sklad RS in bi nekaj stanovanj odkupila tudi občina. Projekt želijo uresničiti v prihodnjih dveh letih.

Foto: Občina Rogaška Slatina