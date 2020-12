Rogaška Slatina: volivci odločajo o postavitvi razglednega stolpa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Rogaški Slatini danes na pobudo občanke Eve Žgajner in skupine volivcev poteka referendum o postavitvi 106 metrov visokega razglednega stolpa Kristal na območju starega mizarstva, čemur nasprotuje del prebivalcev. Volišča so odprta od 7. do 19. ure, po zagotovilih slatinske občine pa je poskrbljeno za vse epidemiološke ukrepe.

Referendum bo uspešen, če bo proti postavitvi stolpa glasovala večina udeležencev referenduma, pri čemer mora biti tistih, ki bodo glasovali proti, vsaj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev oziroma 1.876 občanov. Po ustavi je namreč zakon na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev.

Občina: Rogaška Slatina potrebuje nove atraktivne zgodbe

Referendumsko vprašanje se glasi: "Ali ste za to, da se uveljavi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za degradirano območje starega mizarstva?" Kot so povedali na slatinski občini, se za postavitev stolpa, ki bi po ocenah stal 2,1 milijona evrov, zavzemajo, ker Rogaška Slatina potrebuje nove atraktivne zgodbe.

Razgledni stolp Kristal bo po oceni občine pomenil velik razvojni potencial. Foto: Občina Rogaška Slatina

Razgledni stolp Kristal bo po mnenju občine pomenil velik razvojni potencial, ker bo generator povečanega števila obiskovalcev, ki bodo obiskali še druge znamenitosti slatinske občine in širše okolice. Izračunali so, da bo naletni ravni prinesel vsaj 300 tisoč evrov prihodkov v občinski proračun in bodo po odbitju stroškov vsako leto za razvoj dodatno namenili vsaj 150 tisoč evrov.

Pobudnica referenduma: Stolp razen razgleda ne prinaša nič novega

Pobudnica referenduma Eva Žgajnar pa je dejala, da gradnji stolpa nasprotuje zaradi slabo izbrane lokacije, po njenem mnenju nerealnih finančnih analiz poslovanja in stroškov gradnje ter slabo premišljene vsebine projekta, ki v Rogaško Slatino razen razgleda ne prinaša praktično ničesar novega, ampak le konkurenco obstoječim objektom, kot sta muzej Anin dvor in pivnica.

Občinska volilna komisija je nakupila vsa potrebna zaščitna sredstva za varno izvedbo referenduma. Med drugim bodo poskrbeli, da bo na volišču hkrati samo en volivec in da se pri zamenjavi ne bo srečal z naslednjim, volivce pa bodo opozarjali, da se držijo predpisanih preventivnih ukrepov, v ta namen bo zagotovljen tudi nadzor.