Starostniki vsak dan povzročijo več kot šest prometnih nesreč #video

Prebivalstvo v Sloveniji se vedno bolj stara, kar pomeni tudi vedno večje število starostnikov, ki so aktivno vključeni v promet. Že včeraj smo tako poročali o tragični nesreči, ki je vzela življenje 82-letni voznici. Zato nas je zanimalo, kako je s starejšimi udeleženci v prometu, kdaj je priporočljivo obnoviti znanje in ponovno opraviti zdravniški pregled.

Dopoldanske ure na območju ljubljanskih Stegen. Dvainosemdesetletna voznica obvozi dva avtomobila, ki pred spuščenimi polzapornicami čakata na vlak. Voznica zapelje mimo njiju, z vozilom odlomi polzapornice in na progo zapelje v trenutku, ko tja pripelje tovorni vlak. Konča se tragično.

Zakaj se 82-letnica na prometne signale ni odzvala, verjetno ne bomo nikoli izvedeli. Kako pogoste pa so dejansko prometne nesreče, v katerih so udeleženi starejši?

Samodejno podaljšanje do 80. leta

Policija pri obravnavi nesreč kot starejše udeležence v prometu obravnava starejše od 64 let. Do leta 2011 je tako zakonodaja omogočala samodejno podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja do 80. leta starosti. Zdaj velja 70 let z možnostjo podaljšanja z zdravniškim potrdilom. "Utrujenost, počasnejše reakcije, nenazadnje se prometni predpisi spreminjajo, spreminja se infrastruktura, in na vse to morajo biti starejši pozorni. Tisti, ki je vsak dan na cesti, to spremlja lažje kot nekdo, ki se občasno odpelje na daljšo relacijo na nepoznan kraj," pravi Erik Logar iz AMZS.

615 imetnikov vozniškega dovoljenja je starejših od 90 let

Povečano število starostnikov med povzročitelji nesreč ni presenetljivo, saj se pri nas veča tudi delež starejše populacije. Po podatkih agencije za varnost prometa je bilo tako v Sloveniji junija lani 361.161 imetnikov vozniških dovoljenj, ki so starejši od 61 let, to je skorajda tretjina vseh. Od tega jih je kar 615 v skupini nad 90 let.

Po podatkih Avto-moto zveze Slovenije je lani v prometnih nesrečah umrlo kar 27 starostnikov. V približno polovici primerov so nesrečo povzročili sami. So pa starejši pogosto v prometnih nesrečah udeleženi tudi kot kolesarji in pešci.

Več kot 2.200 prometnih nesreč

Na varnost pri vožnji starostnikov vpliva veliko dejavnikov. "Starejši so sicer previdnejši vozniki, mogoče tudi vozijo malenkost počasneje. Eni se celo zavedajo, da niso več sposobni obvladati vozila ... Eni so dovolj samokritični, drugi ne," pravi Logar.

Po podatkih javne agencije so v lanskem letu udeleženci, starejši od 64 let, povzročili nekaj več kot 2.200 prometnih nesreč, kar predstavlja 13 odstotkov vseh oziroma več kot šest na dan v povprečju. Med najpogostejšimi vzroki so nepravilni premiki vozila, neupoštevanje prednosti in nepravilna stran in smer vožnje. Za voznike imajo pri tako pri AMZS-ju tudi delavnice in tečaj varne vožnje na Vranskem za seniorje.

Vsak si mora sam priznati

"Predvsem me veseli dejstvo, da jim mogoče otroci oziroma sorodniki kot darilo kupijo udeležbo na tečaju varne vožnje. Če pogledamo udeležbo v lokalnem okolju, je ta zelo dobra, radi pridejo poslušati predavanja," pravi Logar.

A kot poudarjajo strokovnjaki, se vse začne pri vozniku, da si sam prizna, da v prometu ni več zanesljiv, in da znanje obnovi ali pa ključe preda otrokom.