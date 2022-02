V prometni nesreči umrl 15-letnik

Prometna nesreča se je zgodila danes okoli 14.30. Po prvih podatkih sta se voznik skuterja in njegov sopotnik pripeljala iz smeri Blata, v križišču za Loče sta zavila na regionalno cesto, pri tem pa trčila v tovorno vozilo. 15-letni udeleženec s skuterja se je ob trku tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. V trčenju je bil poškodovan tudi drugi udeleženec na skuterju, prav tako star 15 let. Kako hude so poškodbe, še ni znano, so sporočili s policije.

45-letni voznik tovornega vozila v trčenju ni bil poškodovan. Ogled kraja prometne nesreče, ki sta se ga udeležili tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka, še poteka.