Državljan BiH v ZDA rešil dva otroka in postal heroj

Nihad Ibrahimović je iz prevrnjenega avtomobila rešil mamo in dva otroka.

Državljan BiH Nihad Ibrahimović je postal zvezda v ZDA, poroča Večernji list. Ibrahimović, ki sicer že 17 let dela v ZDA, je na poti k stranki opazil prevrnjen avtomobil. Takoj je poklical reševalne službe in jih obvestil o nesreči.

Razbil steklo in rešil ujete potnike

Ker v bližini ni bilo drugih ljudi in ker se je iz avtomobila začel valiti dim, se je približal prevrnjenemu vozilu. V kabini vozila je opazil žensko in dva otroka, ki so bili ujeti v razbitinah. Zato je razbil steklo na vratih ter začel reševati vse tri osebe. Ko jih je uspešno rešil, je skupaj z njimi počakal na prihod reševalcev.

Nihad Ibrahimović pred parkirnim mestom, s katerim so ga njegovi delodajalci nagradili zaradi nesebične pomoči ljudem v težavah. Foto: Juniper Homecare

Ibrahimović postal heroj

Zaradi nesebičnega dejanja so Ibrahimovića ameriški mediji razglasili za heroja. Nanj so ponosni tudi njegovi delodajalci, ki so ga nagradili z zasebnim parkirnim mestom pred pisarno podjetja.