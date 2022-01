Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na cesti med Hotičem in Litijo se je nekaj po 12. uri zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 23-letni voznik osebnega vozila. Po do zdaj znanih podatkih se je nesreča zgodila zaradi neprilagojene hitrosti, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.