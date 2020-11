Sredi hude epidemije prihajajo iz središča Ljubljane žalostni prizori #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Središče Ljubljane je bilo danes zavito v meglo in skoraj prazno. "Ljubljana je postala kot mesto duhov, in to nas res moti," je povedala ena od redkih Ljubljančank, ki jo je bilo mogoče srečati na ulici. Še največ dogajanja je bilo na mestni tržnici.