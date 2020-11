Neuradno: spet več kot dva tisoč novih okužb

Spomnimo, v ponedeljek so ob 5.326 opravljenih testih potrdili 1.388 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 26,06 odstotka. Delež pozitivnih testov je bil v torek precej višji, znašal je 29,55 odstotka. Ob 6.813 opravljenih testih so potrdili 2.013 novih okužb. Do zdaj so pri nas skupaj potrdili 58.950 okužb, od začetka epidemije pa so opravili 454.786 testov na novi koronavirus.

V ponedeljek je za boleznijo covid-19 umrlo 45 bolnikov, kar je bilo največ do zdaj v enem dnevu, skupaj pa že 876. V bolnišnicah se je po okužbi zdravilo 1.275 ljudi, od tega 208 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so v ponedeljek odpustili 92 ljudi.