V Sloveniji so v ponedeljek neuradno ob 5.326 opravljenih testih potrdili 1.388 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 26,06 odstotka in je bil malenkost nižji kot v nedeljo, ko je bilo pozitivnih 27,96 odstotka vseh opravljenih testov. Včeraj je za boleznijo covid-19 umrlo 45 bolnikov, skupaj pa že 876. V bolnišnicah se po okužbi zdravi 1.275 ljudi, od tega 208 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so včeraj odpustili 92 ljudi, je prek Twitterja sporočila vlada. Novinarsko konferenco vlade ob 11. uri v živo prenašamo na Siol.net.

V državi je po podatkih sledilnika za covid-19 trenutno 19.537 aktivno okuženih. 14-dnevna pojavnost okužb na sto tisoč prebivalcev znaša 932 okužb. Do zdaj so v Sloveniji potrdili 56.932 okužb in opravili 447,973 testov na novi koronavirus. V ponedeljek so ob 5.326 testih potrdili 1.388 novih okužb. Delež pozitivnih testov je znašal 26,06 odstotka in je bil nižji kot v nedeljo, ko je bilo pozitivnih 27,96 odstotka opravljenih testov.

Za boleznijo covid-19 je v ponedeljek umrlo 45 bolnikov, kar je največ v enem dnevu do zdaj. Pred tem smo pri nas zabeležili največ 41 smrtnih žrtev novega koronavirusa v enem dnevu. Od začetka epidemije je v Sloveniji za boleznijo covid-19 umrlo že 876 ljudi. V bolnišnicah se po okužbi trenutno zdravi 1.275 ljudi, od tega 208 na intenzivni negi. S pomočjo medicinskih ventilatorjev diha 159 bolnikov. Iz bolnišnic so včeraj odpustili 92 ljudi, je prek Twitterja sporočila vlada.

Kacin: Razlika med sprejetimi in odpuščenimi bolniki se mora zmanjšati

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je spomnil, da je vlada zaradi počasnejšega umirjanja epidemioloških razmer v včeraj sprejela odločitev o podaljšanju epidemije za 30 dni. Odlok vlade bo po njegovih besedah začel veljati v sredo. Razmere v bolnišnicah po njegovih besedah ostajajo resne. Kacin je povedal, da bi si želeli, da bi se razlika med sprejetimi in odpuščenimi bolniki zmanjšala in da bi bilo več odpuuščenih kot pa na novo sprejetih bolnikov.

Namestnica predstojnika centra za nalezljive bolezni na NIJZ Nuška Čakš Jager je povedala, da epidemiološka situacija po svetu in v Sloveniji prikazuje porast števila okužb z novim koronavirusom. Ko gre za Evropo, so nekatere države po njenih besedah že prišle v fazo upadanja novih okužb, na primer Francija, Češka, Irska, Španija in Nizozemska, druge države, denimo Avstrija, Velika Britanija in Švedska pa beležijo velik porast okužb. "V Sloveniji beležimo 3,9-odstotni porast," je pojasnila Čakš Jagrova.