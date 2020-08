Slovenski znanstveniki razvijajo cepivo proti koronavirusu #vŽivo

Pandemija novega koronavirusa še vedno močno vpliva na vsakdanjik posameznika. Tako bo verjetno do razvoja učinkovitega cepiva.

Do zdaj se je z novim koronavirusom po svetu okužilo več kot 23 milijonov ljudi, število žrtev pa je preseglo milijon. Države hitijo z razvojem učinkovitega cepiva, ki bi zamejil epidemijo, v teku pa je več kliničnih raziskav. Državna sekretarka Tina Bregant je pred dnevi dejala, da bi Slovenija lahko cepivo dobila že letos.

V razvoj cepiv so se vključili tudi slovenski strokovnjaki pri Kemijskem inštitutu, ki testirajo cepivo na osnovi plazmidne DNK. Ta vsebuje zapis za virusne proteine ter v človeških celicah povzroči proizvodnjo virusnih proteinov, ki sprožijo tvorbo protiteles in zaščitnih celic T.

Kaj so ugotovili?

Slovenski strokovnjaki poročajo, da je novost njihovega pristopa v modifikaciji virusnih proteinov v nanodelce, ki spominjajo na viruse, s čimer so izboljšali odziv imunskega sistema. Pripravili so pet različic virusne proteinske domene RBD, ki je odgovorna za prepoznavanje celičnega receptorja, tako da je na enem delcu od 1 do 60 kopij RBD.

Foto: Kemijski inštitut

Priprava virusom podobnih delcev je sicer že uveljavljena v razvoju sodobnih cepiv, vendar do zdaj še ni bilo primerjanih toliko različnih načinov tvorbe nanodelcev, od katerih gre za dva izvirna pristopa. Rezultati testiranja imunskega odziva miši na cepiva so pokazali, da se je najbolje odrezala različica, kjer so na virusni protein dodali kratek segment, ki je sprožil tvorbo velikih skupkov.

V tem primeru je bil odziv več kot stokrat boljši od monomenega proteina, ki ga uporabljajo nekatera druga cepiva. Pokazali so, da protitelesa nevtralizirajo vezavo virusa na človeški receptor v koncentracijah, ki so primerljive z drugimi cepivi in protitelesi pri pacientih, ki so preživeli okužbo. Dodatno so pokazali tvorbo celic T, ki uničujejo celice, ki proizvajajo virusne proteine, kar prav tako lahko ustavi okužbo.

Šele prva stopnička na dolgem stopnišču

Foto: STA Ob tem na Kemijskem inštitutu opozarjajo, da rezultati predkliničnih študij predstavljajo šele prvo stopničko in da je pot do učinkovitega cepiva še dolga, saj je treba izvesti obsežne in drage klinične raziskave na ljudeh. Dodajajo, da več cepiv v višjih stopnjah testiranja po svetu kaže obetavne rezultate.

V prihodnje bodo v Sloveniji organizirali konzorcij, v katerem sodelujejo poleg Kemijskega inštituta raziskovalci Veterinarske fakultete, Fakultete za farmacijo UL, zdravniki Infekcijske klinike UKC in Univerzitetne bolnišnice Golnik ter podjetja Jafral. Pripravili bodo proces za proizvodnjo cepiva za klinične študije in dokumentacijo za odobritev klinične študije v skladu z visokimi zahtevami za aplikacijo cepiva v človeka.

"Največji pomen predstavljene raziskave je razvoj nove tehnologije, ki bo uporabna ne samo za ta virus, ampak tudi za cepiva za druge viruse v prihodnje. Pomembno je, da smo organizirali interdisciplinarno skupino, ki je sposobna rezultate temeljnih raziskav prenesti v klinično uporabo. Upam, da bomo s takšnim sodelovanjem lahko razvili in do pacientov pripeljali kakšno slovensko zdravilo," je dejal vodja skupine Roman Jerala.

Kdo je sodeloval pri raziskavi?



Dr. Duško Lainšček, dr. Tina Fink, dr. Vida Forstnerič, dr. Iva Hafner-Bratkovič, Sara Orehek, Žiga Strmšek, dr. Mateja Manček-Keber, Peter Pečan, Hana Esih, Špela Malenšek, dr. Jana Aupič, Petra Dekleva, Tjaša Plaper, Sara Vidmar, dr. Lucija Kadunc, dr. Mojca Benčina in dr. Roman Jerala.