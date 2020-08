Novo odkritje: ne umirajo zaradi drugih bolezni, ampak zaradi koronavirusa

Vrh nemške medicinske stroke s področja patologije je sporočil, da imajo zdravniki dokaze, da bolniki dejansko umirajo zaradi bolezni covid-19 in ne od prehodnih pridruženih kroničnih bolezni ali starosti. Kot so poudarili, imajo dokaze, da novi koronavirus pri bolnikih najprej napade ožilje. Gre za pomembna znanstvena odkritja, ki pa sicer temeljijo na podlagi sorazmerno majhnega števila obdukcij umrlih bolnikov, ki so bili okuženi z novim koronavirusom.

Analiza kliničnih obdukcij umrlih bolnikov z boleznijo covid-19 v Nemčiji je pokazala, da je bila v primerih težje oblike koronavirusne bolezni 19 pri večini bolnikov prej omenjena bolezen dejanski vzrok smrti, poroča Deutsche Welle. "Več kot tri četrtine obdukcij je pokazalo, da je bila bolezen covid-19 glavna ali edina bolezen, ki je privedla do smrti. Omenjeni ljudje niso umirali zaradi predhodnih bolezni ali od starosti," je povedal eden od najuglednejših nemških patologov Johannes Friemann.

Motnje strjevanja krvi pogostejše kot pri virusu gripe

Obdukcije so pokazale, da se novi koronavirus v veliko pogledih razlikuje od običajnega virusa gripe. "Dejstvo, da novi koronavirus ne prizadene samo pljuč, je znano že od prvih obdukcij. Virus namreč izzove tromboze oziroma po vsem telesu ustvarjala majhne krvne strdke. V tem pogledu je novi koronavirus podoben virusu gripe. Vendar pa so pri novem koronavirusu motnje strjevanja krvi devetkrat pogostejše kot pri virusu gripe," je dejal patolog Gustavo Baretton iz univerzitetne bolnišnice v Dresdnu.

Strokovnjaki so poudarili, da so do novih odkritij prišli na podlagi sorazmerno majhnega števila kliničnih obdukcij. Analizirali so namreč le obdukcije 154 umrlih bolnikov, kar predstavlja dva odstotka smrtnih žrtev bolezni covid-19 v Nemčiji. Foto: Reuters

Kot poroča Deutsche Welle, so nemški patologi s svojimi znanstvenimi odkritji glede novega koronavirusa že pred zadnjo raziskavo pomembno vplivali na razumevanje bolezni covid-19. Med drugim so dokazali, da novi koronavirus v veliki meri prizadene ožilje, da vpliva na čezmerno strjevanje krvi z zamašitvijo najboljših pljučnih krvnih žil in na specifično tvorbo novih krvnih žil. Gre za znake bolezni, ki se močno razlikujejo od podobnih pljučnih obolenj, ki jih izzove gripa.

Novi koronavirus prizadene tudi možganske celice

Še več, nemški strokovnjaki so dokazali, da covid-19 ni lokalna okužba dihalnih organov, ampak da virus prizadene tudi celice notranje sluznice oziroma endotela, kar privede do vnetja organov, kot so ledvice, srce, vranica in jetra. Nevrološke obdukcije umrlih bolnikov so ob tem pokazale, da je imela tretjina umrlih vnete možganske celice. Novi virus je tja očitno prišel prek celic živčnega sistema na receptorjih vonja v nosnem korenu. Znanstvenike je to presenetilo, saj tam ni skoraj nobenega receptorja, ki bi lahko veljal za glavna vrata virusa v človeški organizem.

Strokovnjaki so sicer poudarili, da so do prej omenjenih ugotovitev prišli pod zelo težkimi pogoji in na podlagi sorazmerno majhnega števila kliničnih obdukcij. Analizirali so namreč le obdukcije 154 umrlih bolnikov, kar predstavlja dva odstotka od skupaj približno devet tisoč smrtnih žrtev bolezni covid-19 v Nemčiji. Večje število avtopsij bi vodilo do več znanstvenih odkritij, vendar pa je omenjeno število omejeno zaradi finančnih sredstev in ker svojci umrlih pogosto ne pristanejo na avtopsijo pokojnika.