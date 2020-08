Kakšne so zadnje informacije? Vse verjetno zanima, kdaj lahko v Sloveniji pričakujemo cepivo proti koronavirusu. Ga bomo dobili še letos?

Da, tako je videti. Če bomo letos dobili cepivo že razmeroma kmalu. Morda konec oktobra oziroma novembra. Seveda ga je treba distribuirati, razdeliti, nato pa tudi cepiti ustrezno populacijo. Nadejam se, da bo to do konca letošnjega leta, glede na to, kje pravzaprav smo.

Kdo vse bo cepljen, kdo morda ne?

Za zdaj ne morem reči, ker ni podpisana pogodba še z nobenim proizvajalcem. Tretja faza je bila izvedena na zdravih odraslih. Zagotovo nas zanimajo seveda tudi ranljive skupine, predvsem starostniki. Tako da natančnega odgovora, ali bomo morda cepili starostnike, v kolikšnih odmerkih, dveh ali enem, ali pa bomo zaščitili predvsem zdravstvene delavce, tiste, ki vstopajo v stik s številnimi ljudmi, med njimi so tudi policisti, zaščita in reševanje, za zdaj ne morem dati. Nekaj pa je morda tudi zanimivo za starše otrok – teh najverjetneje ne bomo cepili s pandemskim cepivom.

Zakaj ni predvideno cepljenje otrok?

Otrok najverjetneje ne bomo cepili iz preprostega razloga, ker so ga v tretji fazi preizkušali predvsem na zdravih odraslih. Ko bo dovolj podatkov o varnosti in učinkovitosti cepiva tudi pri otrocih, bi čez čas prišli v poštev tudi oni. Ampak za zdaj številke preprosto ne govorijo. Vedeti moramo tudi, da otroci praviloma ne zbolijo v najhujši obliki, lažje prebolevajo in, zdi se, virus manj širijo. Torej niso primarni vir okužbe. Tako da iz tega vidika morda niso najboljša ciljna populacija.

Foto: STA

Hrvaška je na primer pri Evropski komisiji že rezervirala 1,5 milijona odmerkov. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pravi, da bi bilo treba za uspešen boj proti koronavirusu cepiti vsaj 60 odstotkov populacije. Koliko odmerkov smo rezervirali mi?

Podpisali nismo nobene zavezujoče pogodbe, smo se pa pridružili tej iniciativi, skrbi in pogajanjem Evropske komisije z namero. Podpiramo ta skupna prizadevanja, zato nekakšni rezervacije in dogovori obstajajo. Je pa, mislim, resnično preuranjeno govoriti, da bomo v obdobju 2020/21 pravzaprav precepili 60 odstotkov populacije.



Ključno je, da zaščitimo najbolj ranljive. Kako pa bomo to dosegli, ali bomo to dosegli s precepljenem vseh, ki delajo z ranljivo populacijo, ali morda s tem, da bomo precepili ranljivo populacijo, bo v resnici odvisno od cepiva. To bo na koncu izbrano v postopkih, ki zagotavljajo varnost in kakovost cepljenja.



A sem prepričana, da bosta Evropska komisija in Evropa zagotovili, da nobena država ne bo izostala, ne bo neustrezno precepljena. Če nas je covid-19 česa naučil, je to, da virus ne pozna meja. Iz javnega zdravstva vemo, da če ostanejo žarišča, v katerih se okužba širi, to zelo kmalu prizadene tudi drugo populacijo. Evropa si preprosto ne bo mogla dovoliti, da bi kakšna država zaostala in ostala necepljena. Iz tega vidika me to ne skrbi, navsezadnje smo se tudi zato pridružili skupni iniciativi.

Foto: STA

Obstajajo že testi, ki združujejo test za gripo in test za RSV. Predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc pravi, da bi bilo po njenem zmagovalno, če bi v ta skupek vključili še test za koronavirus. Je to za to jesen že realno glede na to, da nas zaradi gripe in prehladov čaka ogromno sumov na koronavirus?

Veste, da nekatere stvari trajajo nekaj časa, tako da se bojim, da jeseni takega združenega panela ne bo. Če pa bo in bo cenovno ugoden in dostopen, pa brez skrbi, potem ga bomo naročili tudi mi. A bi ob tem, ko ste že ravno omenili druge viruse, ki povzročajo okužbe dihal, poudarila, da se je letos dobro cepiti proti gripi, zlasti kar zadeva ranljivo populacijo, tudi kar zadeva starostnike.



Navsezadnje ni vseeno, ali bomo preboleli eno pljučnico ali dve zaporedni. Tudi zame, če bom zbolela za pljučnico covid-19 in ob tem še za gripozno pljučnico, to ne bo tako lahko potekalo, kot če bi zbolela le za boleznijo covid-19. Ko pride ustrezno cepivo za covid-19, in seveda takrat, ko bo izbrano pravo, ustrezno, učinkovito cepivo, pa bomo precepili izbrano populacijo.