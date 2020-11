V hišnih preiskavah v Ljubljani pridržali sedem oseb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanski kriminalisti danes izvajajo več operativnih aktivnosti zoper hudodelsko združbo, ki se je na ozemlju Slovenije ukvarjala z izvrševanjem kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Opravili so hišne preiskave in pridržali sedem oseb, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.