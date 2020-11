Huda stiska zaradi virusa: ljudi prosijo, naj jih ne kličejo

V nekaterih domovih starejših občanov na Severnem Primorskem so se epidemiološke razmere v zadnjih dneh izrazito poslabšale. Ker število novih okužb tudi v tamkajšnjih domovih skokovito narašča, so zaposleni še bolj obremenjeni. V štabu civilne zaščite za Severno Primorsko so ljudi zato pozvali, naj ne kličejo direktorjev za informacije in izjave, ter v njihovem imenu prosili za razumevanje.

Kot so poudarili v štabu civilne zaščite za Severno Primorsko, v imenu direktorjev domov za starejše prosijo za razumevanje, saj so trenutno njihova glavna skrb oskrbovanci in zaposleni. Razmere so trenutno najbolj pereče v domu starejših v Črnem Vrhu nad Idrijo, kjer je bilo po poročanju STA v začetku tedna na novi koronavirus pozitivnih 50 stanovalcev in 20 zaposlenih.

Vedno več okužb v domovih za starejše

V domu upokojencev Gradišče v občini Dornberk so v začetku tedna potrdili pet novih okužb. V domu starejših v Ilirski Bistrici, Domu na Krasu v Dutovljah in zavodu Talita Kum v Postojni se je ta teden prav tako povečalo število okužb z novim koronavirusom. Okužbe med zaposlenimi so odkrili tudi v domu starejših v Sežani in domu starejših v Cerknici, je poročala STA.