Srčni sklad pomagal otrokom, ki so izgubili enega ali oba starša

Podjetje že 20 let donira tudi Slovenski zvezi društev za telefonsko pomoč v stiski, s čimer omogoča delovanje zaupnega telefona Samarijan na številki 116 123, in je podpornik TOM telefona, ki že več kot 30 let deluje na brezplačni in anonimni številki 116 111 ter zagotavlja, da otroci in mladostniki v svoji stiski niso sami, so še dodali.

Podjetje že 20 let donira tudi Slovenski zvezi društev za telefonsko pomoč v stiski, s čimer omogoča delovanje zaupnega telefona Samarijan na številki 116 123, in je podpornik TOM telefona, ki že več kot 30 let deluje na brezplačni in anonimni številki 116 111 ter zagotavlja, da otroci in mladostniki v svoji stiski niso sami, so še dodali. Foto: STA

Srčni sklad Telekoma Slovenije je v letošnjem letu z mesečno finančno pomočjo pomagal 44 otrokom, dodatno pa z enkratno finančno pomočjo še nekaj otrokom sodelavcev za zdravljenje težkih bolezni. Ob koncu leta sta donaciji v sklad namenili tudi družbi Telekom Slovenije, in sicer deset tisoč evrov ter GVO v višini tri tisoč evrov, so sporočili iz podjetja.

Telekom Slovenije je na pobudo svoje sodelavke v letu 2019 ustanovil Ustanovo Srčni sklad, ki je namenjena pomoči otrokom zaposlenih v Skupini Telekom Slovenije, ki so ostali brez enega ali pa celo brez obeh staršev ali so huje bolni. Sredstva za pomoč otrokom vsak mesec prispevajo zaposleni v družbah Telekom Slovenije, GVO, Avtenta, TSmedia, TSinpo in Soline, so zapisali v sporočilu za javnost.

Podjetje posebno pozornost namenja humanitarnim organizacijam

Podjetje ob mnogih sponzorskih aktivnostih posebno pozornost namenja humanitarnim organizacijam in najbolj ranljivim skupinam. Tako so med drugim letos posameznikom pomagali pri nakupu invalidskih vozičkov, prispevali sredstva za zdravljenje v tujini, za nakup prilagojenega kombija za invalidne osebe in dvigala, šolam so donirali računalniško opremo ter prispevali k delovanju mnogih društev in organizacij za delo z mladimi.

V sodelovanju z Janjo Garnbret so pet tisoč evrov namenili malemu Urbanu, ki se bori z redko gensko boleznijo, s Tadejem Pogačarjem so donirali pet tisoč evrov za mlade kolesarje Pogi Teama, v sodelovanju s Primožem Rogličem pa pet tisoč evrov njegovi fundaciji.

Z donacijama podprli Gasilsko zvezo Slovenije, mlade iz Ukrajine in druge

Letos so z donacijama v višini 20 tisoč evrov podprli Gasilsko zvezo Slovenije za nakup v požaru na Krasu poškodovane opreme in Rdeči križ Slovenije za nadaljnjo prenovo Mladinskega letovišča in zdravilišča Debeli rtič. Poleg tega je med drugim donacije namenil tudi mladim iz Ukrajine, ki so se pred vojno zatekli v Slovenijo, Junakom 3. nadstropja in društvu Humanitarček.

Podjetje že 20 let donira tudi Slovenski zvezi društev za telefonsko pomoč v stiski, s čimer omogoča delovanje zaupnega telefona Samarijan na številki 116 123, in je podpornik TOM telefona, ki že več kot 30 let deluje na brezplačni in anonimni številki 116 111 ter zagotavlja, da otroci in mladostniki v svoji stiski niso sami, so še dodali.