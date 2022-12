Telekom Slovenije do vključno 8. januarja brezplačno odpira TV-programske sheme

Ob začetku prazničnega decembra je Telekom Slovenije vsem svojim naročnikom televizije vse do vključno 8. januarja 2023 brez doplačila odprl TV-programske sheme. To pomeni, da je vsem naročnikom brez doplačila na voljo več kot 255 TV-programov, ki so sicer v programski shemi Mega HD, ob tem pa tudi programski opciji Balkan s 63 TV-programi, Cinestare Premiere z dvema programoma in videoteka Curiosity Stream z več kot 400 vrhunskimi dokumentarnimi vsebinami, so zapisali na Telekomu Slovenije.

Z vsebinami na zahtevo ponudnika Curiosity Stream je Telekom Slovenije nasploh prvi v Sloveniji nadgradil svojo bogato ponudbo TV-vsebin. Vsebine Curiosity Stream so v vseh TV-programskih shemah brezplačno na voljo do 1. marca 2023. Poleg tega so, ker se približuje praznični čas, v Telekomu Slovenije pripravili tudi 20 božičnih filmov, ki so na voljo le za en evro, naročniki platforme NEO jih preprosto poiščejo z glasovnim ukazom "čarobni december". Prav tako so na enem mestu zbrane preostale praznično obarvane vsebine, so zapisali.

"Vsebine Curiosity Stream so podnaslovljene s slovenskimi podnapisi, nabor pa se bo nenehno nadgrajeval. Poleg tega je naročnikom televizije Telekoma Slovenije še naprej na voljo tudi linearni TV-program Curiosity Channel s priljubljenimi vsebinami, kot so Butterfly Effect, Secrets of the Brain in Beyond the Boundary, ki je na voljo v TV-programskih shemah Standard in Mega HD," so zapisali v sporočilu in dodali, da bodo po 1. marcu 2023 vsebine Curiosity Stream vključene v programsko shemo Mega HD, v preostalih shemah pa bodo na voljo za 3,99 evra mesečno.

V Telekomu Slovenije se v prazničnem decembru uporabnikom zahvaljujejo za zvestobo in jim podarjajo svoje vsebine, več kot 320 TV-programov, ki jih bodo lahko brez doplačila spremljali vse do 8. januarja, je ob tem poudaril Simon Slonjšak, direktor razvoja produktov in storitev v Telekomu Slovenije.

"Ob tem smo navdušeni, da nam je prvim v Sloveniji uspelo pridobiti tudi vsebine Curiosity Stream, saj bodo navdušile ljubitelje kakovostnih dokumentarcev, oddaj in serij. Naročnikom smo tako zagotovili dodatne vrhunske vsebine na zahtevo, ki so na voljo na različnih napravah, tako kot linearni TV-program," je dodal Slonjšak.