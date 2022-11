Xiaomi in Telekom Slovenije podprla Slovensko onkološko društvo za moške OnkoMan

November je mesec ozaveščanja o raku pri moških, v ta namen pa sta Xiaomi in Telekom Slovenije Slovenskemu onkološkemu društvu za moške OnkoMan predala donacijo v višini 5.000 evrov. Donacijo so predsedniku društva Mateju Pečovniku predali Goran Mudrovčić, direktor Xiaomija za Hrvaško in Slovenijo, Aleš Drenški, direktor prodaje pri Telekomu Slovenije, ter sodelavec Telekoma Slovenije Jože Rovtar, ki tudi na podlagi svoje osebne izkušnje moške spodbuja k samopregledovanju in ob zaznanih spremembah k čim hitrejšemu obisku zdravnika.

Xiaomi in Telekom Slovenije se pridružujeta aktivnostim za ozaveščanje o pomenu preventive in samopregledovanja za zgodnje odkrivanje raka prostate in mod. Podatki kažejo, da v Sloveniji za rakom prostate, ki je najpogostejši rak pri moških, letno zboli več kot 1.600 moških, kar predstavlja petino vseh rakov, s tem da se možnosti za razvoj raka prostate povečajo po 50. letu. Pri moških, starih od 18 do 35 let, pa je najpogostejši rak mod; za njim v Sloveniji letno povprečno zboli 120 moških, obolevnost pa se je v zadnjih letih povečala.

Predsednik OnkoMana poudarja, da bodo še naprej aktivni pri ozaveščanju

"Ozaveščanje moških je izredno pomembno, saj vemo, pa tudi podatki dokazujejo, da moški z obiskom zdravnika pogosto odlašamo, prav tako premalo pozornosti namenjamo samopregledovanju. Zato moške nagovarjamo, naj vendarle opazujejo svoje telo in skrbijo za svoje zdravje, kar pomeni, naj bodo pozorni na morebitne spremembe pri uriniranju ali bolečine ter ob morebitnih spremembah čim prej obiščejo zdravnika. Ponosni smo, da Telekom Slovenije in Xiaomi v nas vidita nekoga, ki družbo dela boljšo in bolj zdravo," je ob prejemu donacije povedal Matej Pečovnik, predsednik društva OnkoMan, ki ob tem poudarja, da bodo v društvu še naprej aktivni pri ozaveščanju.

Goran Mudrovčić, direktor Xiaomija za Hrvaško in Slovenijo, je ob predaji donacije poudaril, da se je Xiaomi že drugo leto zapored odločil podpreti društvo OnkoMan, saj tovrstne akcije pripomorejo k preventivnemu ravnanju in opozarjajo na pomembno tematiko. "Zdravje je ključna vrednota, ki jo izjemno cenimo, zato smo tudi tokrat z veseljem pristopili k akciji. Tudi Xiaomi namreč s svojimi produkti neprestano stremi k izboljšanju kakovosti življenja uporabnikov," je povedal.

Aleš Drenški, direktor prodaje pri Telekomu Slovenije, pa je poudaril pomen preventive in podpore: "Bolezen je nepredvidljiva, prizadene lahko nas ali naše bližnje. Zato je pomembno, da vemo, kako ravnati in kaj lahko pričakujemo, ko se z njo spoprimemo, predvsem pa, da v takšnih trenutkih nismo sami. Društvu OnkoMan smo hvaležni za strokovno in človeško podporo obolelim in njihovim družinskim članom, pa tudi, da spodbuja k preventivi in pravočasnemu ukrepanju."

Pripravili so tudi posebno akcijsko ponudbo

Xiaomi in Telekom Slovenije sta letos pripravila tudi posebno akcijsko ponudbo dveh mobitelov za dober namen, in sicer Redmi 10C in Xiaomi 12 Lite. Mobitel Redmi 10C je v novembru ob vezavi za 24 mesecev na voljo že od 1,89 evra mesečno, Xiaomi 12 Lite pa od 10,69 evra mesečno.

OnkoMan je prvo društvo v Sloveniji, ki se ukvarja z ozaveščanjem moških o pomenu skrbi za zdravje. Društvo vsako leto v novembru izvede ozaveščevalno akcijo, ki letos poteka pod geslom Dej se preglej, s katero opozarjajo na znake raka prostate. Na aktivnosti v središčih večjih mest opozarjajo tudi z mlaji.