VZMD od telekomunikacijskih operaterjev zahteva 200 milijonov evrov odškodnin

Kot je danes na novinarski konferenci v Ljubljani poudaril predsednik združenja Kristjan Verbič, so se v zadnjih letih nanje obračali ogorčeni naročniki storitev telekomunikacijskih operaterjev, ki so jih zmotile enostranske spremembe naročniških paketov na mobilno in fiksno telefonijo, televizijo in internet.

V VZMD so ob pregledu stanja presodili, da slovenski telekomunikacijski operaterji Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2 vzpostavljajo nepoštene pogodbene pogoje v naročniških pogodbah, ki jih sklepajo s potrošniki.

Domen Peperko iz Odvetniške pisarne Jereb je opozoril, da so si operaterji v svojih splošnih pogodbenih pogojih pridržali pravico, da lahko enostransko spremenijo naročniške pogodbe, vključno s ceno storitve.

Operaterji se po njegovih besedah nepravilno sklicujejo na 129. člen zakona o elektronskih komunikacijah in so si kot edini pogoj za enostransko spreminjanje cen postavili, da morajo o spremembi naročnike obvestiti in jim v 30 dneh omogočiti odstop od pogodbe brez odpovednega roka in brez plačila stroškov.

Sodišče EU pa je medtem že razsodilo, da lahko ponudniki storitev, ki s potrošniki sklepajo vnaprej pripravljene pogodbe (tipske pogodbe), enostransko spreminjajo ceno storitve zgolj pod pogojem, da v pogodbi že vnaprej določijo, kakšni so lahko razlogi za spremembo cen in po kakšni metodologiji se bo cena spreminjala.

Pri enostranskem spreminjanju cen morata biti tako že v času sklenitve pogodb upoštevani obe merili, tako pravica do odstopa od pogodbe, ko pride do spremembe, kot jasna predstavite razlogov in metod za spreminjanje cen, je podčrtal odvetnik. "Stopamo na razmeroma sveže pravno področje, praksa se tu pri nas šele vzpostavlja," je dodal.

V VZMD so prepričani, da je neveljavno vsako zvišanje mesečnih naročnin, izvršeno na podlagi opisanih pogojev. Naročniki naj bi bili zato upravičeni do povrnitve razlike med ceno ob sklenitvi naročniške pogodbe in zvišano ceno ter lahko zahtevajo vse preplačane zneske v zadnjih petih letih.

Upajo na razrešitev spora po mirni poti

Petra Jereb iz Odvetniške pisarne Jereb je pojasnila, da imajo pravico do odškodnine vsi naročniki na mobilno in fiksno telefonijo, televizijo ter internet, ki so bili v zadnjih petih letih deležni zvišanja cen. Kot je povedala, se lahko pridružijo prejemu odškodnine, pri čemer pa ne bodo stranka v postopku - to bo VZMD. Stroškov zanje torej ne bo.

Četudi bi se lahko vključili šele v zadnjem koraku, to je pri dvigu odškodnine, ki bo deponirana pri izbranem notarju, si v VZMD želijo, da bi se čim več oškodovancev evidentiralo na njihovi spletni strani, saj bi to dalo dodatno težo primeru, razjasnila bi se tudi slika, koliko jih je in kakšna so oškodovanja. Poleg tega bi bili v tem primeru sproti informirani, je dejala Jerebova.

Verbič je ob koncu izrazil upanje na razrešitev spora po mirni poti. Do zdaj so poslali zunajsodne pozive trem operaterjem, kot zadnji ga bo dobil še T-2. Stekli so že tudi preliminarni pogovori s podjetji. Če rezultata ne bo, bodo začeli vlagati kolektivne odškodninske tožbe, ki so že pripravljene, je napovedal. Sodni postopek bi po oceni odvetnikov trajal od dve do tri leta.

VZMD torej terja 200 milijonov evrov, od tega naj bi 91,9 milijona evrov (plus zamudne obresti v višini 13,5 milijona evrov) odpadlo na Telekom Slovenije, 41,5 milijona evrov (plus zamudne obresti v višini 5,5 milijona evrov) na A1 in 41,7 milijona evrov (plus zamudne obresti v višini 5,5 milijona evrov) na Telemach. Za T-2 natančnih izračunov še ni, lahko pa bi bili podobni kot za A1 in Telemach, je razkril Peperko.