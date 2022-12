Telekom Slovenije predstavil pilotni projekt

Telekom Slovenije je skupaj s partnerji Kolektor Sisteh, DS Meritve, CMC Group in Infotim Ržišnik Perc za Rižanski vodovod Koper vzpostavil pilotni projekt daljinskega odčitavanja vodomerov na več kot sto lokacijah v Kopru, Izoli in Podgorju. Vsi podatki, ki jih sistem zbira, so varno hranjeni v Sloveniji, in sicer v podatkovnem oblaku Telekoma Slovenije. Gre za prvi takšen sistem v Sloveniji.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, rešitev omogoča daljinsko odčitavanje porabe in natančnejši obračun dobavljene vode, podroben nadzor nad vodnim omrežjem, optimizacijo upravljanja vodnih virov, digitalno spremljanje porabe, identifikacijo okvar in izgub ter hitro posredovanje ob morebitnih izlivih vode pri odjemalcih.

Zaradi naprednih tehnologij sistem omogoča daljinsko brezžično odčitavanje vodomerov tudi na razdalji več kilometrov, poleg tega pa deluje tudi tam, kjer je brezžično odčitavanje sicer težje, na primer v vodnih jaških (ki so globoki, armirani in pokriti z železnim pokrovom) ter na območjih, kjer je signal omrežja šibkejši.

Rešitve prilagojene naročniku in njegovi infrastrukturi

Pilotni projekt omogoča vpogled v optimalne tehnološke rešitve, ki bodo primarno koristile Rižanskemu vodovodu Koper, hkrati pa bodo na voljo tudi drugim komunalnim podjetjem. Rešitve za infrastrukturne ponudnike bodo namreč povsem prilagojene vsakemu naročniku in njegovi obstoječi infrastrukturi.

"V Rižanskem vodovodu poskušamo čim bolj izkoristiti sodobne tehnološke rešitve in digitalizirati svoje delovanje, saj nam to omogoča, da smo bolj učinkoviti, hkrati pa še bolj prijazni do uporabnikov. Napredne tehnologije nam omogočajo še bolj skrbno upravljanje dragocenih vodnih virov, zaznavo izgub in spremljanje porabe, v prihodnje bomo lahko s tovrstnimi rešitvami celo zaznali večje izlive vode pri odjemalcih. Pri razvoju sodelujemo s partnerji, ki imajo znanje, izkušnje in željo, da s pomočjo sodobne tehnologije čim bolj poenostavimo odčitavanje vodomerov," je ob tem poudaril Martin Pregelj, direktor Rižanskega vodovoda Koper.

"Pri vpeljavi tovrstnih celovitih rešitev so izjemno pomembne prilagodljivost in praktične izkušnje, zato so pilotni projekti izjemno pomembni. Partnerji v projektu smo pri razvoju rešitve uporabili različne tehnologije interneta stvari za povezovanje med vodomeri in omrežjem ter različne vodomere, posebno pozornost pa smo skupaj z Rižanskim vodovodom Koper namenili tudi robustnosti sistema v tako imenovanih robnih pogojih, kot so jaški in preostala podobna območja," je dodal Samo Turk, direktor Razvoja poslovanja v Telekomu Slovenije.