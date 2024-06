Športnim rekvizitom se obeta prepoved tudi na Bohinjskem jezeru

Potem ko so na Blejskem jezeru prepovedali uporabo športnih rekvizitov na električni ali motorni pogon, se podoben ukrep obeta tudi na Bohinjskem jezeru. Bohinjski občinski svetniki so na četrtkovi seji opravili prvo branje sprememb plovbnega režima, v katerem sicer omenjene prepovedi še ni, saj želijo prek poletja opraviti monitoring.

Trenutno veljavni odlok o plovbnem režimu v Občini Bohinj je bil sprejet leta 2016, v času njegovega izvajanja pa se je pokazalo nekaj neskladij s področno zakonodajo – glede definicij, opredelitve plovbnega območja in soteskanja, ki se bo urejalo z ločenim aktom. Pokazale so se tudi pomanjkljivosti glede prireditev in dogodkov na jezeru ter pridobivanja dovoljenj zanje.

Na podlagi izkušenj, opažanj in dogajanja na Bohinjskem jezeru in na Savi Bohinjki so tako v občinski upravi pripravili predlog sprememb plovbnega režima, ki se vsebinsko nanašajo predvsem na določitev začasnega plovbnega režima, reguliranje plovbe na območju kopalnih vod, izvajanje tekmovanj ali prireditev ter opredelitev kapacitete pristanišča Pod Skalco.

Osnutek sprememb so oblikovali aprila, sledila je javna obravnava, izvajalci plovbe, športna društva, ribiška družina ter drugi deležniki pa so na osnutek podali 31 pripomb in predlogov. Nekatere izmed njih so na občini upoštevali in v četrtek je svetovalka za varstvo okolja in urejanje prostora Nataša Fujs občinskim svetnikom predstavila dopolnjen predlog sprememb plovbnega režima.

Spremembe v veljavi šele v 2025

Med drugim bo lahko Občina Bohinj kot skrbnik plovbnega režima po novem odloku, ki v letošnji poletni sezoni še ne bo uveljavljen, zaradi vpliva na ribe začasno omejila plovbo na Savi Bohinjki, ko bo seštevek pretoka vode na merilnih mestih Sveti Janez in Mostnica manjši od dveh kubičnih metrov na sekundo.

Predlagana je tudi sprememba določila, po katerem plovba v času kopalne sezone ni dovoljena v pasu 100 metrov od obale, tako da bi to območje zmanjšali na 50 metrov. Glede tega je bilo kar precej razprave z deležniki in kot je povedala Fujs, bodo do druge obravnave sprememb odloka o plovbnem režimu, ki je predvidena jeseni, morali o širini omenjenega pasu še razmisliti.

Zgledujejo se po Bledu

Do sprejemanja odloka v drugem branju bodo razmislili tudi, ali je vanj smiselno umestiti še prepoved uporabe desk in drugih športnih rekvizitov na električni in motorni pogon, kar je pred kratkim storila Občina Bled. Bohinjski župan Jože Sodja se po prepovedi na Blejskem jezeru boji, da bodo zdaj prišli na Bohinjsko jezero. Prepričan je, da je njihova uporaba nevarna za kopalce in ne spada na jezero.

Na vprašanje varnosti je opozoril tudi občinski svetnik Miro Sodja, ki mu s tega vidika tudi ni všeč zmanjšanje pasu prepovedi plovbe. "Dolgo je trajalo, da zdaj deskarji ne startajo več iz Fužinarskega zaliva, zdaj pa bi se dogajalo, da bi lahko iz zaliva startali celo z motornimi deskami. Če širimo območje za plovila, krčimo območje za plavalce," je opozoril. Predlagal je tudi, da bi na jezeru omejili čas plovbe, tako da bi se vsaj v nekaj zimskih mesecih narava odpočila.

Letošnje poletje namenjeno testiranju

Fujsova je pojasnila, da so zmanjšanje pasu prepovedi plovil predlagali njihovi izposojevalci, saj naj bi tako zagotovili večjo varnost uporabnikov. "Se pa zavedamo, da je lahko težava s kopalci," je dejala in napovedala, da bodo v letošnji poletni sezoni testirali, kaj bi takšna sprememba pomenila. Računa, da bo monitoring z droni pokazal, za kakšne vrste plovil gre, koliko jih je ter kje se mešajo cone plovil in plavalcev.

"To bo podlaga za naprej in morda pas prepovedi plovbe celo povečamo na 150 metrov," je pojasnila in dodala, da bodo med poletjem podrobno pregledali tudi uporabo rekvizitov na različne pogone ter se tako lažje odločili glede njihove morebitne prepovedi uporabe na jezeru.

Direktor Turizma Bohinj Klemen Langus si želi, da bi bilo v prihodnje na Bohinjskem jezeru več lesenih čolnov in manj plastike. "Naša vizija je jasna, želimo, da je tudi pogled na Bohinjsko jezero takšen, kot je pogled na visokogorska jezera," je poudaril. Kot je dodal, gre za postopno spreminjanje navad, prve korake pa so naredili že pred leti, ko so na jezeru prepovedali napihljive kopalne pripomočke. "Plastika spada na morje, kjer so velike površine, ne pa na jezera," je prepričan tudi župan.