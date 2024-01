Po spektakularni Bohinjski progi v vagonu barve Soče #video #foto

Slovenske železnice so v sodelovanju z javnim zavodom GO! 2025 prenovile vagon, ki bo v prihodnje na poteh po Sloveniji opozarjal na bližajočo se Evropsko prestolnico kulture (EPK) v Novi Gorici. Vagon v barvi reke Soče in z zanimivim dizajnom bo začel voziti v kratkem, predvsem pa ga bo opaziti na Bohinjski progi med Novo Gorico in Jesenicami.

Na Goriškem upajo, da bo imel kulturni turizem velik vpliv tudi na druge dejavnosti, je dejala v. d. direktorice zavoda GO! 2025 Mija Lorbek. Ker pa bi bili radi tudi ekološko naravnani, si želijo, da bo veliko obiskovalcev številnih dogodkov v sklopu EPK Goriško obiskalo prav z vlakom.

"Preveč smo že navajeni na odnose, ki niso fizični, ki potekajo le preko svetovnega spleta. Zato je tudi potovanje z vlakom na obisk katerega izmed dogodkov v času EPK lahko svojevrstna dogodivščina," je predstavitev vagona na novogoriški železniški postaji pozdravil župan občine Gorica Rodolfo Ziberna.

Novogoriški župan Samo Turel pa je izpostavil, da ima predstavljeni vagon kar tri razsežnosti – prva je trajnostna mobilnost, druga je turistične narave, saj bo vagon opozarjal popotnike od blizu in daleč na Evropsko prestolnico kulture. Tretja pa je ta, da lahko "kultura in umetnost razmišljata tudi izven okvirov in si poleg tradicionalnih prizorišč za svoje udejstvovanje lahko omisli tudi nekaj novega in inovativnega".

Vagon Y serije 3970 3980, ki bo vozil na relaciji Nova Gorica–Most na Soči–Bohinjska Bistrica, je nastal v sodelovanju Slovenskih železnic in EPK 2025 Nova Gorica – Gorica. "Skupaj nam je uspelo ustvariti zanimivo mobilno enoto, ki hkrati funkcionira kot vagon, vsebinska pripoved evropske prestolnice kulture in opozorilo na okolju prijazno mobilnost," je dejala Darja Kocjan iz družbe Slovenske železnice.

Postaja v Novi Gorici bo v prihodnjih mesecih "eno samo veliko gradbišče"

V začetku svojih poti po tirih novi vagon ne bo začel v Novi Gorici, pač pa na Mostu na Soči, saj bodo zaradi prenove podrli nakladalno klančino za avtovlak, je še povedala. Tudi sama novogoriška železniška postaja in njena okolica bosta v prihodnjih mesecih eno samo veliko gradbišče, saj bodo prenavljali in gradili številne objekte. Tu bo namreč leta 2025 osrednje prizorišče dogajanja v sklopu EPK.

Matjaž Marušič iz Konzorcija za Bohinjsko progo pa je prepričan, da sta tudi sama Bohinjska proga in vožnja z vlakom po njej nekaj, kar bo turističnim obiskovalcem dogodkov EPK ponujalo zanimivo novo in drugačno doživetje in pogled, ki ga sicer na potovanju po Soški dolini ne bi bili deležni.

"Tukaj gre tako za čisto mobilnost kot tudi neko atrakcijo, saj vožnja po Bohinjski progi predstavlja prikaz tega našega teritorija tudi z raznimi zgodbami in umetniki," je dejal Marušič, ki je zadovoljen tudi z napovedjo Darje Kocjan, da se bo proga vendarle začela obnavljati v prihodnjih letih in bo tako dobila še večji pomen.

