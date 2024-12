Sploh vemo, kaj nam prinašajo kartice zvestobe?

Da bi pogoje ugodnosti približno poenotili in poenostavili primerjavo, smo trgovce prosili za podatke na podlagi konkretnega primera, saj so kartični popusti ponekod vezani na dan nakupa. Šlo naj bi za nakup v višini sto evrov, opravljen v soboto, zanimalo pa nas je, kakšne ugodnosti kupec pri tem pridobi s kartico ponudnika.

V izbor smo uvrstili nekaj živilskih kot tudi neživilskih trgovcev, objavljamo pa odgovore tistih, ki so se odzvali na naša vprašanja.

MERCATOR

Imetniki kartice Pika lahko ob nakupu v petek ali soboto izkoristijo Vikend izbiro: 25 odstotkov popusta na izbrani izdelek ali deset odstotkov popusta na celoten nakup v vrednosti nad 30 evrov, ki vključuje tudi izdelke v akciji. Vsako lahko unovčijo enkrat, kupona pa se med seboj izključujeta in ne veljata niti pri spletnih nakupih.

Poleg tega kupec prejme na račun kartice Pika tudi pripadajoče pike v vrednosti nakupa. Nakup, enak ali višji od enega evra, prinaša pike, ki se zbirajo na računu imetnika kartice. Velja pravilo, da za vsak evro pridobijo eno piko, skupno število zbranih pik pa se ob vsakem nakupu izpiše na dokazilu o nakupu (računu). Bonitetne pike se samodejno seštevajo med karticami istega računa, stanje pa lahko imetniki kartice kadarkoli preverijo na blagajni, na portalu Moja Pika in v aplikaciji Moj M.

V našem primeru bi torej kupec pridobil sto pik. Zbrane pike se lahko unovčijo v okviru trimesečnih obdobij in prinašajo prihranek pri nakupu. Prvič je to možno pri zbranih 600 pikah (20 evrov), za sto evrov prihranka potrebujemo vsaj 1.800 pik, za 200 evrov pa 3.600 pik.

Trenutno trimesečno obračunsko obdobje traja od 1. novembra do 31. januarja 2025 in tako naprej. Zbranih pik kupci ne morejo prenesti v naslednje bonitetno obdobje.

V tedenskih katalogih E.Leclerc objavlja več sto izdelkov, ob nakupu katerih stranke pridobijo bon na njihovo kartico. Unovčijo ga lahko naslednji dan po pridobitvi v celoti ali delno, v roku vsaj 14 mesecev ob aktivnosti s kartico pa še dlje. Z vsako aktivnostjo kartice se veljavnost bonov na kartici podaljša za 14 mesecev.

Poleg kataloških izdelkov pripravljajo tudi posebne dnevne akcije in ponudbe, pri katerih lahko stranke pridobijo ugodnosti E.Leclerc, na primer 50-odstotni bon vsako sredo ob nakupu določene skupine izdelkov.

TUŠ

Imetniki kartice postanejo člani Tuš kluba. Po posebnih akcijskih cenah jim je na voljo več kot 2.000 izdelkov, dodatno so jim določeni izdelki v posebni ponudbi na voljo po polovični ceni.

Z veljavnega letaka z več kot 300 izdelki si lahko kupci izberejo deset izdelkov, ki jih dva meseca kupujejo ceneje. Vsak torek ali četrtek lahko pri nakupu enega izdelka unovčijo 25-odstotni popust, ob koncih tedna pa kupon za deset do 99-odstotni popust na celoten nakup, ki se jim kot dobroimetje shrani na Tuš klub kartico. Tega lahko delno ali v celoti izkoristijo pri naslednjih nakupih.

SPAR

Stranka lahko ob nakupovanju s SPAR Plus kartico, poleg preostalih akcij in ugodnosti, v petek ali soboto izkoristi kupon za deset odstotkov popusta na celoten nakup, ki velja tudi na izdelke v akciji.

Hkrati imajo vsak teden v akciji več kot 850 izdelkov, ki jih kupci najdejo v aktualnem akcijskem letaku, aplikaciji in označene na prodajnih policah, izdelke z oznako Trajno znižano (nižje cene za daljše obdobje) ter dnevne akcije in ugodnosti. Ob začetku tedna je na voljo posebna ponudba za svež začetek tedna, poleg tega pa še kupon za 25 odstotkov popusta na en izdelek po lastni izbiri. Ponujajo pa še časovno omejene ponudbe s točkami zvestobe, kjer za vsakih deset evrov nakupa stranka dobi eno točko (nalepko). Z določenim številom točk so izdelki, ki so del posebnih akcij, od 40 do 70 odstotkov cenejši.

Ugodnosti se beležijo in izkoristijo neposredno ob nakupu.

LIDL

V Lidlu je zadnji dve leti na voljo aplikacija Lidl Plus, ki z dodatnimi popusti nagrajuje zvestobo kupcev.

V aplikaciji Lidl Plus sta na voljo dve vrsti popustov. Prve so Ponudbe Lidl Plus, ki veljajo za vse uporabnike aplikacije, ne glede na lokacijo nakupa, in so aktivirane samodejno. Druge pa so Kuponi Lidl Plus, pri čemer gre za personalizirane in segmentirane kupone, ki jih lahko kupec izkoristi ob predhodni aktivaciji (če sam tako izbere) in niso nujno enaki za vse uporabnike aplikacije Lidl Plus.

V okviru aplikacije je na voljo tudi priljubljen Super bonus popust, ki kupcem ob unovčenju kupona znotraj aplikacije v petek omogoča deset odstotkov popusta na celoten nakup. Za pridobitev kupona mora kupec v torek ali sredo opraviti nakup za najmanj 25 evrov. Kupon velja ob predhodni aktivaciji in ob identifikaciji z digitalno kartico Lidl Plus na blagajni.

Poleg tega se v aplikaciji beležijo nakupi in za vsak dosežen mejnik pri določenem znesku nakupov v tekočem mesecu kupec dobi dodaten popust ali brezplačen izdelek.

PETROL

Pri Petrolu se bomo omejili na Petrol klub kartico zvestobe in plačilno kartico Petrol izpustili.

Člani Petrol kluba zbirajo Zlate točke ob vsakem nakupu na vseh prodajnih mestih Petrol in za vsak račun za elektriko in/ali zemeljski plin. S povezovanjem računov lahko stranke točke zbirajo tudi za račune elektrike E3.

Za vsak evro nakupa stranka prejme najmanj eno Zlato točko (razen za igre na srečo in tobačne izdelke), v posameznih akcijah tudi dvojno ali trojno število Zlatih točk. Zbiranje Zlatih točk stranka lahko pospeši s povezovanjem kartice s člani družine ali prijatelji.

Kot primer, za nakup v višini sto evrov stranka pridobi deset Zlatih točk, ki jih lahko unovči za različne artikle po znižanih cenah, denimo 50 Zlatih točk za nakup 12 litrov mleka s 45-odstotnim popustom po ceni 12,99 evra in podobno.

Zbrane točke lahko stranke unovčijo za ugodnosti in popuste ali jih podarijo v dober namen. Bonitetno obdobje za zbiranje točk traja od 1. januarja do 31. decembra, pri čemer je veljavnost točk preteklega obdobja omejena do 31. januarja prihodnje leto, po tem datumu pa se neunovčene točke izbrišejo.

Foto: STA , Točke prinašajo popuste na izdelke v Petrol klub katalogu ali v spletni trgovini Petrol eShop. Ponujajo akcijo Zvezde stalnice, kjer lahko stranke točke zamenjajo za nakup določenih izdelkov s 50-odstotnim popustom ali pa so ti brezplačni in pa mesečne akcije Zlata ponudba večjih pakiranj izdelkov za gospodinjstvo, ki jih stranke lahko kupijo ceneje v zameno za Zlate točke. Na voljo so tudi personalizirane ponudbe, ki jih Petrol oblikuje na podlagi nakupovalnih navad v zameno za Zlate točke.

Članstvo v Petrol klubu pogosto omogoča sodelovanje v nagradnih igrah, ki so na voljo samo članom kluba, kartica pa je uporabna tudi na tujih trgih, kjer ima Petrol svoje bencinske servise.

MERKUR

Člani kluba z nakupi zbirajo točke na osnovi zneska nakupa, pri čemer velja, da en evro pomeni eno točko.

Zbrane točke določajo status člana. Merkur klub ima tri vrste statusov; srebrni status pomeni do 499 zbranih točk, zlati od 500 do 999, platinasti pa tisoč točk in več.

Platinasti status prinese vračilo štirih odstotkov vrednosti nakupa nazaj na kartico v obliki dobroimetja. Popust se ne izključuje z artikli v akciji, dobroimetje pa se vedno obračuna kot dodatni popust. Če z nakupom član preskoči iz zlatega v platinasti paket, mu podarijo še sto dodatnih točk.

V času posebnih akcij lahko član pridobi tudi nalepke za kupon, ki mu prinese pravico, da si ob naslednjem nakupu lahko žreba popust na celoten nakup v višini od pet do 90 odstotkov.

Dodatna ugodnost so osebni kuponi, višina popusta pa je ponovno odvisna od statusa. Osebni kupon velja na izdelek po izbiri in je lahko v višini 12, 14 ali 15 odstotkov. Osebne kupone izdajajo ob posebnih in osebnih okoliščinah, kot so: dobrodošlica ob pridružitvi, ob napredovanju v višji paket, ob rojstnih dnevih, obletnicah in podobno.

Vse ugodnosti se beležijo na lojalnostnem računu člana oziroma kartici/aplikaciji, s katero se kupec identificira na blagajni v trgovskem centru ali na spletni strani merkur.si. Ugodnost se lahko unovči že s klikom na gumb Aktiviraj v aplikaciji, večina ugodnosti pa je že avtomatsko naložena na številko lojalnostne kartice/aplikacije.

Ugodnosti na blagajni trgovine kupec pridobi, ko pokaže QR kodo kartice oziroma aplikacije.

Ikea omogoča Ugodnost v znak zahvale. Kupec, ki opravi nakup v višini sto evrov in pri tem uporabi kartico IKEA Family, pridobi več ugodnosti.

Prvič, njegov nakup šteje kot tako imenovan "upravičen nakup" za pridobitev bona v vrednosti deset evrov, pod pogojem, da v istem obdobju opravi še dva nakupa ob različnih datumih, pri čemer skupna vrednost vseh treh nakupov preseže 250 evrov. Obdobji sta dve, med 1. januarjem in 30. junijem ter 1. julijem in 31. decembrom.

Stranka lahko prejeti bon v vrednosti deset evrov unovči za nakup v vrednosti najmanj 11 evrov. Poleg tega je kupec upravičen do popustov na izdelke, ki so označeni kot izdelki po članskih cenah, če so ti v ponudbi na dan nakupa. Člani IKEA Family imajo na voljo brezplačno kavo.

Podatki o opravljenih nakupih se hranijo v obliki digitalnih računov, ugodnosti pa se beležijo avtomatsko, ko kupec ob nakupu na blagajni ali pri spletni transakciji validira svojo kartico IKEA Family.

Nekatere ugodnosti so časovno omejene. Na primer bon v vrednosti deset evrov ima omejen rok veljavnosti, ki je naveden na bonu. Prav tako popusti na članske cene in obroke veljajo zgolj za določena promocijska obdobja, ki se redno spreminjajo.

SANOLABOR

Vsak nakup nad enim evrom v prodajalnah Sanolabor ali spletni trgovini prinese eno točko. Točke Sanolabor se seštevajo in jih je mogoče unovčiti za koriščenje različnih ugodnosti, bodisi za ugodnejši nakup izdelkov ali za koriščenje storitev v programu Sanolabor klub povezanih, v katerega so vključeni različni partnerji s področja zdravja in zdravega načina življenja.

Ne glede na število zbranih točk so imetniki kartice Sanolabor upravičeni tudi do drugih ugodnosti, kot so popusti in občasne akcije.

Točke se zbirajo vse koledarsko leto, izkoristiti pa jih je treba do konca marca naslednjega leta, saj se neunovčene točke izbrišejo. Na vsake tri mesece izide knjižica ugodnosti, kjer je nabor vseh, do katerih so upravičene stranke s kartico.