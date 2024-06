Zadružniki za več slovenske zelenjave na trgovskih policah

Kot so danes sporočili iz Zadružne zveze Slovenije, stroški pridelave rastejo, nabavne cene trgovcev so nizke, letos celo nižje od lanskih, nabavljene količine pa so majhne. Izvaja se tudi uvoz viškov zelenjave s tretjih trgov po izjemno nizkih cenah, ki bi lahko bile po navedbah zveze celo dampinške.

"Kritično stanje v pridelavi in trženju lahko že kratkoročno vodi v opuščanje dejavnosti in posledično padec oskrbe s ponudbo slovenske zelenjave, in sicer tako po količinah kot po pestrosti ponudbe," opozarjajo. Kot dodajajo, se julija in avgusta družinske kmetije, ki vstopajo v verigo ponudbe zelenjave prek trgovinskih polic, vsako leto znajdejo na prepihu poceni ponudbe iz tujine. A kot pravijo, stanje tako alarmantno kot letos še ni bilo.

Kmetijstvo bije plat zvona

Če se ne bo nekaj bistveno spremenilo na strani nabave pri trgovinskih sistemih, bo že z naslednjo sezono ponudba slovenske sezonske zelenjave močno okrnjena, saj bodo kmetije to delovnointenzivno kmetijsko dejavnost začele opuščati, opozarjajo.

Kmetijsko ministrico Matejo Čalušić zadruge pozivajo, naj takoj pristopi k spremembi zakona o kmetijstvu in med nedovoljene trgovinske prakse uvrsti tudi prodajo pod nižjimi cenami od nabavnih. Foto: STA

V zadrugah so prepričani, da je k trenutnim razmeram na trgu prispeval tudi slabo premišljen ukrep popisa košarice osnovnih živil, kjer so trgovci med seboj dobesedno tekmovali za najnižje cene, ne glede na poreklo in kakovost.

Ministrico Čalušić zato pozivajo, da takoj pristopi k spremembi zakona o kmetijstvu in med nedovoljene trgovinske prakse uvrsti tudi prodajo pod nižjimi cenami od nabavnih. Pridelovalcem zelenjave, ki organizirano vstopajo v verige oskrbe z zelenjavo, pa naj se zagotovi pomoč za pridelavo zelenjave v letu 2024.

Za več lokalne zelenjave v trgovinah

Trgovce medtem zadružniki pozivajo, naj potrošnikom omogočijo izbiro tudi lokalne slovenske zelenjave in vsaj na začetku sezone zagotovijo odkupne cene, ki bodo na sezonski ravni pripomogle k povprečni letni odkupni ceni, s katero bodo vsaj pokrili stroške letošnje pridelave.

"Na njivah, v rastlinjakih in v hladilnicah sta trenutno na voljo slovenska sezonska zelenjava in mladi krompir, zato pozivamo, naj ne bosta zgolj marketinška poteza za privabljanje kupcev v tekmovanju za najnižje cene, temveč kakovost in prednost, ki ju kupcu ponudimo s ponosom po pravični ceni," so zapisali.

Vse več je uvoza, vse manj samooskrbe z zelenjavo

V zadružni zvezi so v sporočilu za javnost med drugim postregli tudi s podatki Kmetijskega inštituta Slovenije o uvozu zelenjave. Zaznati je nadaljevanje trenda povečevanja uvoza zelenjave. Skupna količina uvožene zelenjave se je v letu 2022 povečala za štiri odstotke, od tega je bilo sveže zelenjave iz uvoza približno toliko kot v letu 2021, uvoz predelane zelenjave pa je bil za devet odstotkov večji.

V količinski strukturi zunanje trgovine sveže zelenjave so najpomembnejše zelenjadnice paradižnik, čebula, paprika, solata, lubenica, melona, kumara in zelje. Podatki za leto 2022 tudi kažejo, da je bila stopnja samooskrbe z zelenjavo 38-odstotna, kar je pet odstotnih točk manj kot v letu 2021. Za približno toliko se je znižala tudi stopnja samooskrbe s svežo zelenjavo, z 59 na 53 odstotkov, so še navedli.