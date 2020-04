Kmetijska zadruga Metlika z dostavo hrane na dom

Oglasno sporočilo

V Kmetijski zadrugi Metlika so se v zelo kratkem času prilagodili razmeram na trgu in odprli spletno trgovino za nakup živil. Brezplačno dostavo omogočajo v večji del Slovenije.

V spletni trgovini ponujajo tako hrano, pijačo kot galanterijo. Prav tako so okrepili ekipe zaposlenih v skladišču in dostavnih službah, da dostave nemoteno potekajo. Trenutni dostavni roki so od enega do štiri dni po prejetem plačilu. Kljub večjemu povpraševanju pa za zdaj njihova spletna trgovina deluje nemoteno.

Varen nakup živil na: www.metlika-gastro.si

Dobrodelni paketi za naše junake #skupajzmoremo

V Kmetijski zadrugi Metlika bodo od vsakega prejetega e-naročila na www.metlika-gastro.si del sredstev namenili za dobrodelne pakete našim JUNAKOM.

Zelo cenijo delo vseh zaposlenih, ki so v času izrednih razmer najbolj izpostavljeni, skrbno delajo in skrbijo za življenja ljudi, ki to pomoč potrebujejo. S pomočjo najzvestejših partnerjev projekta želijo pomagati zdravstvenemu osebju, delavcem v domovih za ostarele in vsem preostalim, ki so v tej izredni situaciji med najbolj obremenjenimi in požrtvovalnimi v državi.

KZ Metlika bo dobrodelna ­­– z nakupom lahko pomagate tudi vi Od 8. 4. 2020 do konca pandemije koronavirusa bodo najbolj obremenjenim zaposlenim dostavljali dobrodelne pakete dobrin v vrednosti 100 evrov, in sicer v ustanove, kjer delajo. Prvi dobrodelni paket so že dostavili zaposlenim na infekcijski kliniki v Ljubljani.

#ostanidoma

Zaposleni na infekcijski kliniki v Ljubljani z dobrodelnim paketom KZ Metlika

Naročnik oglasnega sporočila je KZ Metlika.