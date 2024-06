Stane Petavs: Načrt za znižanje cen nepremičnin

Mladim se je v Evropi zgodil "Facebook". Vplivneži (predvsem na TikToku in YouTubu) so jih namreč uspeli aktivirati, da so šli na dolgočasne evropske volitve. V preteklosti je volitve z vplivom na starejšo populacijo krojil predvsem Facebook, zdaj pa imamo očitno tudi vplivneže. Seveda so mladi volili zanje in prav to je populacija, ki najbolj potrebuje stanovanja.

Vplivneži so se pravzaprav šele prav zares začeli ukvarjati z volitvami, tako da njihov čas še prihaja. Počakajmo na naslednje državnozborske volitve.

Kdo je vesel visokih cen

Povojna baby boom generacija ima veliko nepremičnin, še posebej pri nas, če ne drugače, po jazbinškovem zakonu. V zadnjih 15 letih je z rastjo cen nepremičnin objektivno postala zelo premožna generacija. Zavida ji lahko srednji sloj marsikatere države v zahodni Evropi. Sočutje do mladih imajo, ampak znižanja cen si verjetno ne želijo preveč.

Vendar so še drugi, ki so še veliko bolj zainteresirani, da cene ne padejo. Zagotovo so to banke z odobrenimi hipotekarnimi krediti kupcem stanovanj in s financiranjem nepremičninskih investitorjev. Seveda tudi sami investitorji v nepremičnine, najemodajalci, gradbena industrija in še kdo.

Načrt

Seveda cen nepremičnin ni mogoče znižati z nekim čudežnim načrtom, ki bo deloval hitro in brezhibno. Pomanjkanje stanovanj v mestih je namreč posledica številnih dejavnikov – od nezadostnega financiranja, zapletene prostorske zakonodaje, nekooperativne (solidarne) družbe, pa do urbanizacije in podnebnih sprememb.

Ampak če strnem zadnje napovedi politikov, kako do boljše dostopnosti stanovanj, dobim naslednje točke:

pospešena gradnja najemnih stanovanj s sistemskim financiranjem,

aktivacija praznih stanovanj, morda celo z nepremičninskim davkom,

zajezitev kratkoročnega oddajanja stanovanj,

gradnja študentskih stanovanj.

Zakaj je vse to končno videti smiselno? Zato, ker bi se ukvarjali s povečevanjem ponudbe stanovanj.

V preteklosti smo namreč z raznimi subvencioniranimi krediti in olajšavami za kupce stanovanj krepili povpraševanje. Prodajalcem in zgoraj omenjenim nepremičninskim deležnikom pa prek višjih cen dejansko namenili še nekaj javnih sredstev.

Hrvaška je še lani imela shemo ugodnih kreditov, ki jim je dodatno dvignila cene.

Bližnjic ni

Podeliti nekaj subvencij je bilo seveda veliko lažje kot pa izpeljati gradnjo nove stanovanjske soseske. Da je napor še večji, morajo biti stanovanjske soseske čim večje, velike, sicer stroški gradnje ne morejo biti ugodni.

Sto stanovanj ima povsem drugo stroškovno ceno po enoti kot pa 1.500 stanovanj. Koliko časa pri nas potrebujemo, da sosesko z dva ali tri tisoč stanovanji umestimo v prostor, pa vidimo v Stanežičah v Ljubljani. Dvajset let je hitro mimo.

Dejstvo je, da je pri nas karkoli težko zgraditi, pa naj gre za narodno univerzitetno knjižnico, drugi tir ali manjši blok na zelenici, ki so si jo prilastili sosedje.

Davek

Ali je stanovanjska kriza dovolj velika in njeno reševanje končno le prinaša politične točke, bo mogoče videti pri morebitnem sprejemanju davka na nepremičnine. Najprej že pri samih predlagateljih zakona. Že iz predloga zakona bo mogoče videti, ali bo imel možnosti za sprejetje in ali je dejanska želja po njegovem sprejetju. Ali pa bo šlo zgolj za to, da se nekaj poskuša, ker so bile pač takšne predvolilne obljube, ampak žal ne gre skozi.

Foto: Bojan Puhek Če bo izhodišče vlade, da bo davek na nepremičnine le zamenjal obstoječe obremenitve lastnikov nepremičnin, potem ne bo sprejet. Če že ljudi strašiš z novim davkom, jim moraš zmanjšati obremenitev. Kot nekakšen trženjski vložek v nov produkt. Najprej popust, potem pa polna cena.

Če bo zakon dober in bo dosegel številne druge pozitivne učinke (aktivacijo zemljišč, praznih nepremičnin, preglednost najemnega trga, odpravo izjem, enostavnost obračunavanja in nenazadnje pravičnost), državi s poznejšim dvigovanjem davčne stopnje ne bo težko zbrati vsaj takšnih davčnih prihodkov, kakršni so zdaj. Hkrati pa bi končno imela temelje za davčno razbremenitev dela in podjetij.

In takšno zgodbo bi volivci kupili.

Nikomur še ni uspelo

V preteklosti vladam ni uspelo sprejeti davka na nepremičnine niti v prvih dveh letih svojega mandata, kaj šele v drugem delu, ko ni več koalicijske enotnosti. Finančno ministrstvo ima predlog zakona v predalu sicer že 15 let, le ven bi ga moralo vzeti in popraviti kakšno številko.

Glede na dosedanje izkušnje so torej napovedi o obravnavi davka na nepremičnine do konca leta obsojene na neuspeh. Kaj več od slabe volje se verjetno ne bo zgodilo.

Ampak …

Če pa bi nepremičninski davek izkoristili za predvolilni bonbonček in lastnikom nepremičnin, torej večini Slovencem, znižali plačilo, ki ga imajo zdaj z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), je mogoče vse.

A sprejetje davka na nepremičnine je še zahtevnejše opravilo kot pa prepričati civilno iniciativo v gradnjo vetrne elektrarne.

Dvomim, da bo vladi uspelo. Do konca leta bo vse jasno.

Velik uspeh nove stanovanjske politike bi bil dejansko že, če bi stanovanjski skladi dobili sistemski vir financiranja gradnje stanovanj. Glede novih prispevkov se politika veliko lažje poenoti, še posebej pred volitvami.

Stane Petavs je nepremičninski svetovalec in posrednik. Foto: Lastni arhiv

Kolumne izražajo osebna stališča avtorjev in ne nujno tudi uredništva Siol.net.