Spletni portal vidnega predstavnika Cerkve poziva k ovajanju aktivistov

Potem ko je tožilstvo zaradi domnevnega sovražnega govora začelo proces proti ustanovitelju spletne strani 24kul.si, visokemu predstavniku Cerkve Tadeju Strehovcu, se pritiski na predstavnike civilne družbe nadaljujejo. Neznani avtor na omenjeni spletni strani bralce namreč poziva, da zbirajo in mu posredujejo fotografije, sporne izjave in dokaze o javnem financiranju dejavnosti petnajstih poimensko navedenih akademikov, aktivistov in predstavnikov civilne družbe.

Po poročanju časnika Dnevnika okrožno državno tožilstvo preiskuje primer domnevnega sovražnega govora v novinarskem prispevku, ki je bil maja 2016 objavljen na spletni strani 24kul.si. Za omenjeno spletno stranjo stoji Zavod Kul.si, katerega ustanovitelj in direktor je generalni tajnik Slovenske škofovske konference (SŠK) Tadej Strehovec.

Tožilstvo preiskuje širjenje domnevnega sovražnega govora

Tožilstvo je pod drobnogled vzelo objavo, ki je opremljena s fotografijo nosečnice, na katere trebuh je prislonjena pištola. V njej nepodpisani avtor, ki tematizira vprašanje nedotakljivosti človeškega življenja in odpira polemiko o pravici žensk do splava, objavi poimenski seznam znanih slovenskih akademikov, predstavnikov civilne družbe in različnih organizacij.

Navedene posameznike in posameznice bralcem predstavi kot "člane abortivnega lobija, ki nasprotuje pravici do življenja nerojenih punčk in fantkov". V nadaljevanju jih nato označi za ljudi, ki sestavljajo omenjeni lobi, ta pa je "odgovoren za končanje življenja 350 tisoč nerojenih žensk".

Za spletno stranjo 24kul.si stoji Zavod Kul.si, katerega ustanovitelj in direktor je generalni tajnik Slovenske škofovske konference Tadej Strehovec. Foto: STA

Medtem ko Strehovec po poročanju Dnevnika v kazenskem procesu trdi, da za sporno objavo ni odgovoren, ker ni urednik spletne strani, ta pa po njegovih besedah ni medij, javnosti neznani avtor na 24kul.si nadaljuje razkrivanje domnevnih članov in članic "abortivnega lobija, ki se zavzema za usmrtitve otrok".

"Pošljite nam njihove fotografije, dokaze o javnem financiranju in nestrpne izjave"

V objavi izpred štirih dneh tako zapiše, da tožilstvo Zavod Kul.si in njegovo spletno stran preganja "zaradi objave podpisnikov peticije, ki so od vlade zahtevali, da leta 2016 katoličanom prepove molitve za nerojene otroke".

Poleg tega, da pristojnemu državnemu tožilcu Marku Godcu očita, da kazensko preganja slovenske katoličane, avtor objavi tudi nov, skrajšan poimenski seznam petnajstih posameznikov in posameznic, ki jih obtožuje, da "katoličanom z ovadbo odrekajo pravico do verske svobode in svobode izražanja".

Neznani avtor v objavi na spletni strani 24kul.si poziva bralce, naj zbirajo in posredujejo informacije, izjave, fotografije in podatke o javnem financiranju dejavnosti 15 akademikov, aktivistov in predstavnikov civilne družbe. Foto: zajem zaslona

Na koncu avtor simpatizerje Zavoda Kul.si prosi, da na službeni naslov strani posredujejo informacije o omenjenih ljudeh, med drugim fotografije, dokaze o financiranju njihove dejavnosti iz javnih sredstev ter njihove morebitne nestrpne izjave o katoličanih in zagovornikih družine v času referendumov o družinskem zakoniku.

Cerkev se ne distancira od objav, sklicuje se na svobodo izražanja

Na SŠK v luči zadnjih dogodkov pojasnjujejo, da je omenjena spletna stran namenjena promoviranju kulture življenja in verske svobode. "Izražanje katoliških stališč na omenjeni spletni strani ocenjujemo kot sestavni del ustavno zagotovljene svobode izražanja ter 41 člena ustave, ki določa, da je izpovedovanje vere in moralnih stališč tudi o splavu v javnem življenju svobodno," pojasnjujejo na SŠK.

Na vprašanje, ali se Cerkev distancira od spornih objav na omenjeni spletni strani, na SŠK odgovarjajo, da se odločno zavzemajo za svobodo izražanja ter versko svobodo vernikov in duhovnikov: "Država oziroma tožilstvo ne more katoličanom odrekati temeljne ustavne in človeške pravice, ki jih lahko svobodno uživajo katoličani v vseh drugih evropskih državah."

Razprave ter izražanje verskih in moralnih stališč ter sodb o moralni nesprejemljivosti splava nerojenih otrok na spletu, so normalni in sestavni del vsake demokratične družbe, so prepričani na SŠK, kjer nasprotujejo vsem poskusom omejevanja svobode izražanja in cenzure ob razpravah o splavu ter pozivajo k obsodbam vseh oblik kristjanofobije in verske nestrpnosti.

S prošnjo za mnenje o zadevi in nivoju javne razprave na spletni strani 24kul.si smo se obrnili tudi na ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta, ki je eden od najpomembnejših cerkvenih dostojanstvenikov pri nas. Njegove poglede in stališča o zadevi bomo objavili, ko jih bomo prejeli.

Blažič: Gre za grožnje zagovornikom človekovih pravic in pritisk na sodišče

Aktivist za človekove pravice Mitja Blažič, ki je poimensko omenjen na seznamu petnajsterice, je prepričan o nasprotnem. Meni, da je neregistrirani medij Zavoda Kul.si namenjen udejanjanju dokumentov Rimskokatoliške cerkve (RKC), ki narekujejo nasprotovanje ustavnih pravic do splava ter enakopravnosti istospolnih parov in družin.

"Avtorji, večinoma anonimni ali pod psevdonimi, pri tem ne izbirajo sredstev. Najpogostejša sredstva, ki jih uporabljajo, so laganje, slikanje zagovornic in zagovornikov človekovih pravic kot sovražnikov naroda, moralna panika, teorija zarote, strašenje in sovražni govor," pripoveduje Blažič.

Aktivist za človekove pravice Mitja Blažič meni, da hočejo na spletnem portalu 24kul.si kazenski pregon sovražnega govora v javnosti prikazati kot kazenski pregon nasprotnikov splava. Foto: STA

Pozive bralcem k zbiranju in posredovanju informacij o petnajsterici posameznikov in posameznic medtem označuje za grožnje zagovornikom in zagovornicam človekovih pravic ter pritisk na sodišče.

"To je kazen, ker smo se drznili upreti sovražnemu govoru Zavoda Kul.si, katerega direktor je visoki klerik RKC. Pokazati želijo, kaj se bo zgodilo vsakemu, ki bo ravnal podobno, predvsem pa hočejo kazenski pregon sovražnega govora portala 24kul.si prikazati kot kazenski pregon nasprotnikov splava. Žal bodo mnogi temu ne bodo verjeli," še dodaja Blažič.

"Zaradi uporabe pravnih sredstev nihče ne sme biti predmet linča"

Pravnica in aktivistka Barbara Rajgelj, ki je bila navedena v prvem seznamu domnevnih članov in članic zgoraj omenjenega lobija, je medtem prepričana, da se je portal 24kul.si z objavo seznama in pozivom k ovajanju ter zbiranju osebnih podatkov in fotografij posameznikov in posameznic zatekel k metodam iz nekega drugega časa.

Pravnica in aktivistka Barbara Rajgelj upa, da se bo Cerkev distancirala od spornih objav in obsodila tovrsten način reševanja družbenih nesoglasij. Foto: STA

"Hujskaštvo in ovaduštvo sta toliko bolj zaskrbljujoča, ker gre za enega od portalov Rimskokatoliške cerkve. Formalni ustanovitelj in direktor Zavoda Kul.si je namreč tajnik Slovenske škofovske konference," pojasnjuje Rajgljeva, ki upa, da se bo Cerkev distancirala od tovrstnih objav in obsodila tovrstno reševanje družbenih nesoglasij.

Kot poudarja, se v pravni državi konflikti med posamezniki in družbenimi skupinami rešujejo po pravni poti. "In samo to so storile osebe s seznama. Ker so bile pred dvema letoma v članku tega istega portala interpelirane v morilke otrok, so od države zahtevale, da presodi, ali so avtorji članka prekoračili mejo svobode govora," razlaga Rajgljeva, ki dodaja, da zaradi uporabe pravnih sredstev v civilizirani državi nihče ne sme biti predmet linča.