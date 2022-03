To se je zgodilo na sojenju Abramovu za umor nekdanjega dekleta #video

Sojenje zloglasnemu Sebastienu Abramovu za umor nekdanjega dekleta Sare Veber v okolici Žalca leta 2015 je bilo danes znova preklicano, in sicer zaradi bolezni njegovega odvetnika. Tudi pred tedni sojenja ni bilo, saj je preklical pooblastilo svojemu takratnemu odvetniku. Nov narok je sicer razpisan za april. Abramov je bil novembra lani obsojen na dve leti in pet mesecev zaporne kazni v zadevi odrezana roka. Že leto prej pa ga je doletela zaporna kazen 16 mesecev zaradi goljufije v škodo staršev Sare Veber.

Sodnica je obvestilo o bolezni odvetnika Borisa Grobelnika dobila tik pred obravnavo, a še vseeno pravočasno, da je v zapor sporočila, naj Abramova na sodišče ne vozijo. Pooblaščenec staršev umorjene Sare Veber nad današnjim preklicem sojenja ni presenečen.

"Glede na to, da je obdolženec zamenjal odvetnika, in če je odvetnik v resnici bolan, je to razumljivo," je povedal Matjaž Šaloven, odvetnik in pooblaščenec staršev Sare Veber.

Na vprašanje, ali gre po njegovem za manever Abramova in odvetnika, pravi, da dopušča možnost, da je odvetnik upravičeno odsoten. Vse to dogajanje pa zagotovo ni prijetno za starše umorjene Sare.

"To je zanje zelo stresno, tudi pričanje, ki se ga bodo morali udeležiti, zanje ne bo prijetno. Znova bodo podoživljali izgubo edine hčerke," je dodal Šaloven.

Pred sedmimi leti je takrat 24-letno Saro v hiši njenih staršev, kot trdi Abramov, ta po nesreči ustrelil med čiščenjem avtomatske puške, ki naj bi se mu sprožila.

Motiv za dejanje bo pokazal dokazni postopek

Kakšen motiv je gnal Abramova, bo po besedah tožilca pokazal dokazni postopek.

"Obtožencu očitamo storitev umora na zahrbten način, se pravi, da je načrtoval izvedbo kaznivega dejanja in potem tudi dokončal, po dejanju pa še dogodek prikazoval, kot da je šlo za nesrečni dogodek," je povedal Gorazd Kacijančič, okrožni državni tožilec.

Abramov je bil sicer avgusta leta 2020 obsojen na 16 mesecev zapora zaradi goljufije v škodo staršev Sare Veber. Sarino mamo naj bi po obtožnici prosil, naj vzame posojilo, češ, da potrebuje denar za nakup vozila. Mama je vzela posojilo in ga s prihranki dala Abramovu, skupaj 17 tisoč evrov. Abramov vozila ni kupil, ampak je trdil, da je dal denar Sari za poplačilo štipendije. Mami naj bi vrnil le tisoč evrov.

Starše pokojne Sare tako že v prihodnjih tednih čakata ponoven prihod na sodišče in obujanje spominov na dogodek, ki jima je vzel edinko. Današnje preklicano sojenje sicer za postopek za zdaj ne pomeni nič. Sodnica je že razpisala tri nove naroke, in sicer enega že v aprilu in dva v maju. Abramov na septembrskem predobravnavnem naroku krivde ni priznal.