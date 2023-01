Sodišče izločilo del dokazov v zadevi Balkanski bojevnik

Gre za del telefonske komunikacije oziroma SMS-sporočila med drugoobtoženim Draganom Bjelkašom in pomočnikom domnevnega balkanskega narko kralja Darka Šarića Željkom Vujanovićem. Omenjena sporočila so v Srbiji pridobili s prikritimi preiskovalni ukrepi, vendar je srbsko vrhovno sodišče lani odločilo, da so bila pridobljena nezakonito. Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je sicer izločil tudi del dokazov, ki so bili pridobljeni v Sloveniji in v Italiji. Kot je poudarila sodnica Dvornik, pritožba zoper sklep sodišča o izločitvi dokazov ni dovoljena.

Gre za del telefonske komunikacije oziroma SMS-sporočila med drugoobtoženim Draganom Bjelkašom in pomočnikom domnevnega balkanskega narko kralja Darka Šarića Željkom Vujanovićem. Omenjena sporočila so v Srbiji pridobili s prikritimi preiskovalni ukrepi, vendar je srbsko vrhovno sodišče lani odločilo, da so bila pridobljena nezakonito. Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je sicer izločil tudi del dokazov, ki so bili pridobljeni v Sloveniji in v Italiji. Kot je poudarila sodnica Dvornik, pritožba zoper sklep sodišča o izločitvi dokazov ni dovoljena. Foto: STA

Kolikšen del dokazov je sodišče izločilo in v kolikšni meri so bili izločeni dokazi obremenjujoči za obtožene, še ni znano, je pa sodni senat pod vodstvom sodnice Marjete Dvornik med drugim ugodil zahtevi obrambe, da se iz sodnega spisa izloči del dokazov, ki so jih slovenski pravosodni organi pridobili v Srbiji.

Gre za del telefonske komunikacije oziroma SMS-sporočila med drugoobtoženim Draganom Bjelkašom in pomočnikom domnevnega balkanskega narko kralja Darka Šarića Željkom Vujanovićem. Omenjena sporočila so v Srbiji pridobili s prikritimi preiskovalni ukrepi, vendar je srbsko vrhovno sodišče lani odločilo, da so bila pridobljena nezakonito. Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je sicer izločil tudi del dokazov, ki so bili pridobljeni v Sloveniji in v Italiji. Kot je poudarila sodnica Dvornik, pritožba zoper sklep sodišča o izločitvi dokazov ni dovoljena.

Po mnenju tožilke je v sodnem spisu ostal "kar obsežen del dokazov"

Po besedah tožilke Blanke Žgajnar je bila odločitev sodnega senata o izločitvi dela dokazov pričakovana. Ob tem je spomnila, da je slovensko vrhovno sodišče novembra 2021 razveljavilo pravnomočno sodbo v zadevi Balkanski bojevnik, saj se je opirala na dokaze, ki jih je policija po presoji sodišča pridobila nezakonito.

Zdaj bo treba razčistiti, kateri dokazi so bili iz spisa izločeni, in jih nadomestiti z drugimi ali predlagati nove, je poudarila. Po mnenju tožilke Mateje Gončin je v sodnem spisu ostal "kar obsežen del dokazov, tako slovenskih kot italijanskih in srbskih," je izpostavila.

Odvetnik prvoobtoženega Dragana Tosića Janez Koščak je pričakoval nekoliko širšo izločitev dokazov. "Prepričan sem, da ni bilo izločenih dovolj dokazov in da gre pri dokazih, ki so ostali v sodnem spisu, tudi za sadeže zastrupljenega drevesa," je poudaril v izjavi za javnost.

V zadevi Balkanski bojevnik je 12 obtoženih

Zagovorniki obtoženih pa zdaj zahtevajo tudi izločitev sodnega senata pod vodstvom Marjete Dvornik. Senat se je med postopkom namreč seznanil z izločenimi dokazi, kar bi po mnenju obrambe lahko vplivalo na miselni proces senata in posledično tudi na pristranskost pri odločanju v zadevi Balkanski bojevnik. Tožilstvo medtem meni, da zahteva za izločitev senata ni ekonomična ali potrebna. Tožilka Žgajnar je sicer ob tem izrazila pričakovanje, da lahko predsednik sodišča o zahtevi obrambe odloči "v kratkem času".

Tožilstvo 12 obtoženim v zadevi Balkanski bojevnik s prvoobtoženim Draganom Tosićem očita, da so trgovali s kokainom, organizirali prevoze te droge iz Južne Amerike, predvsem Urugvaja. Drogo naj bi tudi prek Južne Afrike tihotapili v Slovenijo in nato v Italijo. Do zdaj so obtoženim sodili dvakrat. Na prvem sojenju je bila večina, skupaj z domnevnim vodjo združbe Draganom Tošićem, oproščena. Na drugem sojenju so bili obsojeni. Najvišje kazni so doletele Tošića, Dragana Beljkaša in Jakoba Remškarja.

Pred slabim letom je vrhovno sodišče sodbo razveljavilo

A je nato vrhovno sodišče pred slabim letom sodbo razveljavilo, saj se je opirala na dokaze, ki jih je policija po presoji sodišča pridobila nezakonito. Na dan, ko so vrhovni sodniki razveljavili sodbo, so morali pet obsojenih, ki so še prestajali kazen, izpustiti iz zapora, preostali pa so kazen takrat že odsedeli.