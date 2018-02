Sodelavki v vrtcu, ki na mesec skupaj zaslužita 1.550 evrov #video

Petra in Anica sta mladi ženski na začetku svoje poklicne poti, obe delata v vrtcu in torej vsak dan skrbita za najmlajše. Obe skupaj na mesec zaslužita dobrih 1.500 evrov. Kakor najbrž vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki so se danes zbrali na Kongresnem trgu v Ljubljani, si tudi onidve želita višje plače. In pa tega, da bi država njihov poklic bolj cenila.