V koprsko šolo prišla le dva otroka, v izolsko nihče #video

Staršem osnovnošolcev na Obali je v času današnje stavke na področju vzgoje in izobraževanja očitno uspelo poskrbeti za varstvo otrok. Na Osnovno šolo Koper sta tako danes prišla le dva drugošolca, za katera so čez dan poskrbeli pedagogi. V izolski Osnovni šoli Livade, kjer so se vsi učitelji pridružili stavki, v šolo danes ni prišel noben otrok.

Video: Planet TV

Na Osnovni šoli Koper je stavko podprla velika večina oziroma več kot 90 odstotkov učiteljev. Večina pedagogov je danes stavkalo, nekaj učiteljev ter nekaj tehničnega in administrativnega osebja pa se je odločilo, da bodo danes vseeno opravljali delo, je pojasnil ravnatelj Anton Baloh.

Na OŠ Koper prišla dva otroka, zanju bodo ustrezno poskrbeli

Šest zaposlenih strokovnih delavcev je tako tudi danes opravljalo svoje naloge. Po Balohovih besedah so danes sprejeli le dva drugošolca, ki so ju starši pripeljali, ker doma nista imela varstva, zanju so čez dan poskrbeli in določili tudi dnevne dejavnosti.

Ob tem je v koprski šoli danes delalo kar nekaj tehničnega osebja in osebja v kuhinji, ki sicer podpirajo stavko in stavkovne zahteve, a jim že en neplačan dan pomeni veliko in si izostanka najbrž tudi ne morejo privoščiti, je še navedel Baloh.

Stavki na OŠ Livade so se pridružili vsi zaposleni

Medtem so se na Osnovni šoli Livade v Izoli vsi učitelji in tehnično-administrativni delavci pridružili stavki. Po jutranjem sestanku se je skupina z avtobusom odpravila na shod v Ljubljano, nekaj zaposlenih pa je ostalo v šoli, saj predstavljajo tako imenovane stavkovne straže, je povedala ravnateljica Maja Cetin.

Od staršev so prejeli nekaj vprašanj, zlasti glede tega, ali naj otroke danes pošiljajo v šolo, vendar nazadnje ni prišel noben otrok, je še pojasnila Cetinova.

V radovljiški osnovni šoli nobenega otroka, v blejskem vrtcu le 15 otrok

Medtem z Gorenjske, natančneje z Osnovne šole Antona Tomaža Linharta, sporočajo, da v šolo kljub zagotovljenemu varstvu v času današnje stavke ni prišel nihče od otrok.

Predsednik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) na omenjeni osnovni šoli Frenk Lukan je pojasnil, da so starše predhodno pisno obvestili o stavki in jim dali možnost, da otroke kljub temu pripeljejo v šolo, saj so zanje organizirali varstvo.

Iz Vrtca Bled so medtem sporočili, da je v vrtec na Bledu od 325 otrok danes prišlo le 15 otrok, medtem ko je enota vrtca v Bohinjski Beli zaprta. Kot so povedale vzgojiteljice, jim je v preteklih dneh že več staršev izreklo podporo. Tudi to, da otrok niso pripeljali v vrtec, vzgojiteljice razumejo kot podporo stavki oziroma njihovim prizadevanjem.