Socialni partnerji opozarjajo: Ukrepi bodo potrebni še dolgo po koncu epidemije

Predsednik Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole je ob preklicu epidemije za STA posvaril, da po 1. juniju ne bi prišli v položaj, ko novih ukrepov še ne bo, stari pa ne bodo več veljali. "Tega si ne znamo predstavljati in bi bila velika škoda za gospodarstvo," je dejal ob robu seje Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) na Brdu pri Kranju.

Smole pričakuje, da bo ob končanju epidemije že sprejet tretji paket protikoronskih ukrepov. "Vsi pozdravljamo, da je prišlo do preklica, a mnogi se premalo zavedajo, da ni bil problem ustaviti gospodarstva, pač pa je problem ponovno zagnati gospodarstvo in priti nazaj na raven izpred epidemije. Za to bo potreben tretji paket in morda še četrti in peti," je dejal.

Sam meni, da bo okrevanje gospodarstva trajalo še najmanj dve leti, čeprav se boji, da bo potrebnega še več časa, piše STA.

Potem ko je DZ prve ukrepe za blažitev posledic epidemije sprejel konec marca in trenutno veljata dva večja protikoronska paketa, si bodo v združenju delodajalcev prizadevali, da bo tako skozi socialni dialog kot skozi razgovore s predsednikom vlade in ministri prišlo tudi do tretjega paketa ukrepov.

V njem Smole ne pričakuje le subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, pač pa še vrsto drugih ukrepov, med njimi tudi takšnih, ki vlade nič ne stanejo, delodajalcem pa bi zelo pomagali. "Delodajalci se ne borimo samo za to, da podjetja obstanejo, pač pa v enaki meri tudi za ohranitev delovnih mest," je poudaril.

"Ekonomski razlogi, ki pa bi zdaj lahko šli tudi na ceno ljudi"

Po besedah predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimirja Štruklja so bila na današnji seji ESS že izpostavljena opozorila, ali je preklic epidemije, ki bo začel veljati 31. maja, "zakonsko izpeljan ustrezno".

Ob tem je ob robu seje za STA ocenil, da so za odločitvijo glede na "ukrepe, ki so bili še pred 14 dnevi skrajno radikalni", "predvsem ekonomski razlogi, ki pa bi zdaj lahko šli tudi na ceno ljudi".

Foto: Bojan Puhek

Štrukelj, ki je tudi glavni tajnik šolskega sindikata Sviz, je spomnil še, da je v navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje pred ponedeljkovim odpiranjem šol in vrtcev zapisano, da se odločamo za dobre stvari za otroke, starše in ostale. Na drugi strani pa se povečujejo tveganja za širitev koronavirusa, piše STA.

V luči preklica epidemije se zato po njegovih besedah zdi, da prihaja do različnih pogledov in ocen, "kje smo glede na to, kakšen cilj zasledujemo".

Odlok o preklicu epidemije začne veljati z 31. majem

Odlok, s katerim je vlada v četrtek preklicala epidemijo koronavirusa in ga tik pred polnočjo objavila v uradnem listu, je začel veljati danes, uporabljati pa se bo začel z 31. majem.

Tretji paket protikoronskih ukrepov je tema današnje seje ESS, po napovedih vladnih predstavnikov pa bo predvidel posebno pomoč najbolj prizadetim dejavnostim, med njimi gostinstvu in turizmu. Popoldne se bodo o njem usklajevali tudi predstavniki vlade, delodajalcev in ekonomistov, vlada pa se bo z njim seznanila v ponedeljek, v torek pa naj bi ga sprejela in poslala v DZ, še piše STA.