Slovenska vojska ponuja 230 štipendij za dijake in študente

Slovenska vojska študentom in dijakom ponuja 230 štipendij.

Foto: STA

Ministrstvo za obrambo je za prihodnje študijsko leto objavilo natečaj za 200 štipendij kandidatom za vojake srednješolskih in poklicnih izobraževalnih programov za poklicno delo v Slovenski vojski za študijsko leto 2019/2020. Prav tako je na voljo 30 štipendij kandidatom za častnike in višje vojaške uslužbence različnih izobraževalnih programov.

Natečaj je odprt do 31. avgusta 2019. Štipendijo bodo kandidati za vojake prejemali od vključno drugega letnika dalje, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Za častnike in višje vojaške uslužbence na voljo 30 štipendij

Kandidatom za častnike in višje vojaške uslužbence bo ministrstvo podelilo 30 štipendij, in sicer za izobraževalne programe zdravstvene nege, medicine, računalništva in informatike, strojništva, letalstva, ladijskega strojništva, elektrotehnike, pomorstva, navtike, prometa, kemije oziroma kemijske tehnologije ter drugih programov 1. stopnje za častnike oziroma višje vojaške uslužbence.

Štipendija bo namenjena za poklicno delo v Slovenski vojski za študijsko leto 2019/2020, tudi ti pa bodo štipendijo prejemali od vključno drugega letnika dalje.

Rok za prijavo je 31. marec 2019. Prijavo za obe vrsti štipendije je možno oddati preko aplikacije oziroma na upravo za obrambo na območju stalnega prebivališča kandidata. Več informacij o razpisu in prijavi je na voljo na spletni strani postanivojak.si.