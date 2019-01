Bodo nekdanji vojaki varovali slovenske zapore?

Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je danes z ministrom za obrambo Karlom Erjavcem po telefonu pogovarjala o možnosti, da bi v prihodnje vojake, ki dopolnijo 45 let in se jim zato izteče zaposlitev v Slovenski vojski, preusmerili v zaposlitev v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. Pogovori med resorjema o tej temi potekajo že nekaj časa.

Na ministrstvu za obrambo se že dlje časa ukvarjajo z usodo vojakov, ki dopolnijo 45 let. Po zakonu o obrambi je namreč ta starost zgornja meja za službo v vojski. Ena od rešitev bi lahko bila tudi preusmeritev teh ljudi v Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij, kjer se že dolgo soočajo s pomanjkanjem pravosodnih policistov. O tem sta se z ministrico Andrejo Katič danes znova pogovarjala, je danes v izjavi novinarjem v državnem zboru pojasnil Karl Erjavec.

Pogovor so potrdili tudi na ministrstvu za pravosodje, kjer so pojasnili, da bo pred uresničitvijo take ideje treba doreči še veliko zadev, med drugim prehajanje med plačnimi razredi.

Erjavec je danes pojasnil, da si na ministrstvu za obrambo želijo ustrezno rešiti vprašanje zaposlitve vojakov po 45. letu starosti. Ena od možnosti je ta, da z njimi zapolnijo potrebe drugih delov javnega sektorja, med drugim policije, pravosodja oziroma zaporov pa tudi nadzora državne meje.

Napredovanja med vojaško kariero bi ohranili

Ena od možnosti, o katerih razmišljajo, je tudi, da bi vojakom po 45. letu starosti omogočili dokvalifikacijo ali prekvalifikacijo, da bi lahko ta dela opravljali. Za to pa bodo potrebne ustrezne pravne podlage, da vojaki po menjavi poklica ne bi bili prikrajšani pri plačilu. Kot je pojasnil Erjavec, bi jim morali omogočiti, da tudi po razporeditvi na nova delovna mesta ohranijo napredovanja, ki so jih dosegli med vojaško kariero. Po sedanjih predpisih namreč vojak ob prezaposlitvi izgubi vsa že dosežena napredovanja.

Vojska sicer letos ne bo imela težav z zaposlitvami vojakov, ki so dopolnili 45 let, poskrbeli so namreč, da so v glavnem dobili ustrezna delovna mesta. Je pa še nekaj takih s četrto stopnjo izobrazbe, je pojasnil minister. Za zaposlitev na delovnem mestu pravosodnega policista pa je zahtevana peta stopnja izobrazbe, je med drugim izpostavil Erjavec.

Pobudo naslovili na premierja Šarca

Pobudo, naj se oblikuje sklep, s katerim bi vojaki po 45. letu starosti dobili možnost zaposlitve na delovno mesto pravosodnih policistov, so v torek na predsednika vlade Marjana Šarca naslovili tudi v Sindikatu ministrstva za obrambo. S tem bi se po njihovem mnenju rešili problematika brezposelnosti vojakov ter kadrovska podhranjenost v vrstah pravosodnih policistov.

Pristojni ministri so v torek potrdili rešitev za povišanje števila zaposlitev v zaporskem sistemu v okviru sprememb zakona o izvrševanju proračunov, ki bo omogočila povečanje kadrovskega načrta obeh uprav, so sporočili z ministrstva. Kot so navedli, je denar za nove zaposlitve v proračunu ministrstva za pravosodje za leto 2019 že zagotovljen.