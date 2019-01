Katičeva: Pobeg iz koprskega zapora kaže na potrebo po dodatnih paznikih

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je za javno televizijo danes komentirala nedavni pobeg iz koprskega zapora. Kot je dejala, so bili pristojni očitno "zazibani v občutek, da iz zapora ni mogoče uiti", temu pa se je potem prilagodilo delo na vseh ravneh. Primer je pokazal, da so dodatne kvote pravosodnih policistov zares potrebne, je dejala Katičeva.

Pravosodna ministrica Andreja Katič v pogovoru za Televizijo Slovenija zatrdila, da so zapori varni, a da je treba preveriti, ali vsi mehanizmi delujejo tako, kot morajo. "Pri tem mislim na nadzorne kamere in vse ostalo kot tudi na pravosodne policiste in vodstvo zapora," je dejala.

"Dodatne kvote so zares potrebne"

Treba je preveriti, ali vsi opravljajo svoje delo tako, kot morajo, da se taki primeri ne bi več dogajali, je dejala ministrica in poudarila, da se takšni pobegi sicer primerijo tudi v drugih zaporih in drugih državah. Kljub vsemu so slovenski zapori v primerjavi z drugimi državami po njenih besedah v vrhu, kar zadeva varnost.

V luči nedavnega pobega dveh srbskih pripornikov iz koprskega zapora ministrica za pravosodje Andreja Katič poudarja, da so slovenski zapori v primerjavi z drugimi državami na področju varnosti v vrhu. Foto: Bojan Puhek

Na vprašanje o povečanju števila pravosodnih policistov je Katičeva odgovorila, da so potrebe po dodatnih pravosodnih policistih obstajajo. "Žal je ta zadnji primer ponovno pokazal, da imamo prav in da so dodatne kvote zares potrebne. Tudi na intervencijo predsednika vlade imamo že v torek sestanek z ministrom za finance in ministrom za javno upravo na to temo," je dejala.

Katičeva objektivno odgovornost pripisuje direktorju Valentinčiču

Dodala je tudi, da je bil njen prvi korak ob prihodu na ministrstvu sestanek s sindikatom. Tako so se že dogovorili o standardih in normativih, ki so bili pripravljeni v preteklosti. Katičeva objektivno odgovornost pripisuje direktorju koprskega zapora Dušanu Valentinčiču, vendar pa opozarja, da je treba premisliti tudi o odgovornosti drugih, če bi se ta praksa pojavila tudi v drugih zaporih.

Katičeva objektivno odgovornost za pobeg srbskih pripornikov pripisuje direktorju koprskega zapora Dušanu Valentinčiču. Foto: STA

Odločitev o morebitni kazni za pravosodne policiste, ki naj bi na delovnem mestu domnevno zaspali, Katičeva prepušča generalnemu direktorju Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij Jožetu Podržaju. "Verjamem, da bo glede na težo, ki bo ugotovljena, in glede na to, kar je ugotovila komisija, izrečena tudi primerna kazen," je dodala.

Ministrica za spremembe pri pregonu spolnega nasilja

Katičeva je komentirala tudi vprašanje ustreznosti zakonodaje na področju pregona spolnega nasilja, ki je spet postalo aktualno ob sodbi višjega sodišča v Kopru v zvezi z obravnavo konkretnega primera spolnega nasilja. Poudarila je, da se je pokazalo, da bo treba k spremembi zakonodaje pristopiti v najkrajšem mogočem času.