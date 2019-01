Beg iz zapora: pazniki zahtevajo odstavitev direktorja koprskega zapora

Pravosodni policisti koprskega zapora so v odprtem pismu po pobegu dveh pripornikov konec decembra opozorili na nepravilnosti v zavodu in na kadrovsko stisko. Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij bo v petek predstavila ugotovitve interne komisije glede pobega, eden od ubežnikov pa je v intervjujih za srbske medije opisal pobeg.

V odprtem pismu, ki so ga pravosodni policisti iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper naslovili na medije in predsednika vlade Marjana Šarca, so obsežno opisali razmere v zaporu in okoliščine pobega dveh pripornikov. Zahtevajo takojšnjo preiskavo in odstavitev direktorja zavoda Dušana Valentinčiča, saj je ta po njihovih trditvah iz koprskega zapora "naredil luksuzen hotel in pravosodne policiste spremenil v služabnike zaprtih oseb".

Kljub opozorilu paznikov nihče od nadrejenih ni odobril pregleda sobe

Ob tem so zanikali nekatere navedbe glede okoliščin pobega pripornikov, češ da nadrejeni z njimi želijo "osramotiti in ponižati pravosodne policiste, da bi prikrili svojo odgovornost". Po njihovih besedah pobegla pripornika Dragan Milosavljević in Damnjan Mitrović nista korektno prestajala pripora, saj da sta paznikom grozila in jih žalila. Nihče od nadrejenih kljub sumu pravosodnih policistov, da skrivata modem za povezavo s spletom oziroma mobilni telefon, ni odredil pregleda sobe.

Pravosodni policisti iz koprskega zapora opozarjajo, da pobegla pripornika Dragan Milosavljević in Damnjan Mitrović nista korektno prestajala pripora. Foto: PU Koper

Pravosodni policisti so opozorili tudi na pomanjkanje senzorjev gibanja. "Naš videosistem je tako zastarel, da se komaj opazi, da se nekdo premika," so zapisali. Poleg tega so po pobegu izvedeli, da rešetke na oknih niso iz magnolijevega, ampak iz navadnega jekla. Kot so navedli, so tudi sami poskusili prežagati rešetke, kar jim je uspelo v 15 minutah.

Pri varuhu zanikali, da so zahtevali odstranitev kovinskih mrež

Kot so zapisali, so vsa okna v celicah pred časom imela dodatno kovinsko mrežo, ki je onemogočala dotikanje rešetk, a je direktor Valentinčič ukazal njeno odstranitev. To naj bi mu po navedbah pravosodnih policistov svetoval varuh človekovih pravic, a so pri varuhu to danes zanikali.

"Odločitev o dodatnem zavarovanju bivalnih sob zaprtih oseb je predvsem ukrep v pristojnosti zavoda za prestajanje zaporne kazni. Vendar pa namestitev dodatnih kovinskih mrež na okna bivalnih prostorov zaprtih oseb ni ukrep, ki bi ga varuh spodbujal," so poudarili pri varuhu.

Po varuhovi oceni bi bila dodatna mreža na oknih omejevalen ukrep, ki je utemeljen le, če je nujen za dosego zakonitega cilja. Zaradi kovinskih mrež je dostop svetlobe v bivalni prostor lahko namreč slabši, omejeno je tudi prezračevanje, zlasti v manjših bivalnih sobah lahko kovinska mreža povečuje tudi občutek utesnjenosti, so poudarili in ob tem spomnili tudi na njihova dolgoletna opozorila o težavah, s katerimi se pri opravljanju svojega dela soočajo pravosodni policisti.

Koprski pazniki opozorili na kadrovske težave

V pismu so koprski pazniki natančno opisali tudi kadrovske težave. Med drugim naštevajo, da v zavodu, kjer je zaprtih okoli 150 oseb, ponoči delajo samo štirje pravosodni policisti, od katerih mora eden stalno spremljati videonadzor: "V zaporih Ljubljana, Maribor in Celje imajo podobno število zaprtih oseb, vendar je v nočnem času prisotnih devet pravosodnih policistov."

Koprski pazniki so v odprtem pismu med drugim zapisali, da se soočajo s kadrovskimi težavami in da nimajo možnosti sankcioniranja v primeru neprimernega obnašanja zapornikov. Foto: Planet TV

Težave jim povzročajo tudi navodila generalnega urada uprave za izvrševanje kazenskih sankcij glede spremstva zapornikov po vsej Sloveniji. "Generalni urad je izdal navodilo, da se ne smemo ustaviti na poti in kupiti sendviča, prav tako pri sebi ne smemo imeti hrane od doma, niti plastenke vode. Nikoli ne veš, koliko časa boš na poti, eno uro ali šest ur," so poudarili in dodali, da nimajo možnosti sankcioniranja v primeru neprimernega obnašanja zapornikov.

Mitrović po pobegu poklical v zapor in govoril z direktorjem

Čeprav sta Milosavljević in Mitrović pobegnila s pomočjo vzmetnic, ki so po navedbah paznikov dva meseca ležale pri zabojnikih za smeti, se med nočnim pobegom nista mogla izogniti poškodbam. Kot je za srbske medije povedal Mitrović, si je na žici porezal roko, pri skoku z zidu še kolk, Milosavljević pa nogo.

Odločno je zanikal tudi navedbe v bosanskih medijih o tem, da naj bi bila z Milosavljevičem vpletena v umor, ki se je 1. januarja zgodil v Sarajevu. Da nista osumljena, so že v torek sporočili iz Interpola Sarajevo BiH. Mitrović je v intervjuju za Blic potrdil, da je po pobegu klical v koprski zapor in se pogovarjal z direktorjem. Zagotovil naj bi mu, da v njun pobeg ni bil vpleten nihče od paznikov.

Okoliščine pobega iz koprskega zapora je preverjala tudi interna komisija, ki jo je imenoval generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj, ugotovitve pa bodo predstavili na petkovi novinarski konferenci.