Pobeg zapornikov: kaj je ugotovila Podržajeva komisija?

Ugotovitve in druga pojasnila bodo na novinarski konferenci, ki se začne ob 12.30, podali direktor URSIKS Jože Podržaj, predsednica interne komisije Janja Pahor Mohorič in direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper Dušan Valentinčič.

Koprski pravosodni policisti so medtem mnenja, da nadrejeni s tako interpretacijo želijo "osramotiti in ponižati pravosodne policiste, da bi prikrili svojo odgovornost". V odprtem pismu, ki smo ga obsežneje povzeli tukaj, zahtevajo odstop Valentinčiča. Vodstvo koprskega zapora naj bi bilo namreč gluho za opozorila glede nepravilnosti v zaporu in kadrovske stiske.

Pobegli zapornik

Pripornika Dragan Milosavljević in Damnjan Mitrović, ki sta bila v priporu od 26. avgusta oziroma 12. septembra lani, sta iz koprskega zapora pobegnila 29. decembra ponoči tako, da sta prežagala rešetke na oknu in se z vrvjo iz rjuh se spustila na notranje dvorišče zapora, nato pa se s pomočjo zabojnikov za smeti, vrvi in starih vzmetnic povzpela prek rezilne žice. Da ju ni več v zaporu, so ugotovili ob sobotnem jutranjem bujenju in deljenju zajtrka. Tuji mediji so poročali, da bi naj ubežnika sodelovala pri umoru v Sarajevu, a je te informacije Interpol zanikal.

Mitrović, eden od dveh pobeglih srbskih zapornikov, je po prijetju razkril, da je pobeg načrtoval skoraj tri mesece in da je žago, s katero sta s sojetnikom prerezala rešetke, skrival v tetrapaku za mleko. Potrdil je tudi, da je po pobegu klical v koprski zapor in se pogovarjal z Valentinčičem. Zagotovil naj bi mu, da v njun pobeg ni bil vpleten nihče od paznikov.