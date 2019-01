Pobegla koprska pripornika nista osumljena umora

Iz Interpola Sarajevo BiH so slovensko policijo danes obvestili, da moška, ki sta konec decembra pobegnila iz koprskega pripora, nista osumljena umora moškega v Sarajevu. Slovenska policija je bosanske kolege za ta podatek zaprosila po tistem, ko so o tem poročali bosanski mediji in so jih povzeli nekateri slovenski časniki.

Slovenska policija pobegla pripornika Dragana Milosavljevića in Damnjana Mitrovića sicer še vedno išče.

Bosanski mediji so namreč poročali, da naj bi bili pobeglima pripornikoma, državljanoma BiH in Srbije, na sledi sarajevski specialci, ker naj bi bila povezana z umorom 30-letnika v Sarajevu.

Milosavljević in Mitrović, ki sta bila v priporu od 26. avgusta oziroma 12. septembra lani, sta iz koprskega zapora pobegnila 29. decembra ponoči.

Za seboj pustila sporočilo

Oba sta bila v zaporu zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, zaradi česar je bila zahtevana izročitev Republiki Srbiji. Pripornik Milosavljević je osumljen tudi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanje meje ali ozemlja države.

Pobegla pripornika sta v sobi pustila pisno sporočilo, v katerem sta zapisala, da sta se za pobeg odločila zaradi nestrinjanja z odločitvijo Slovenije, da se ju izroči Republiki Srbiji.

Po pobegu se je oglasila pravosodna ministrica

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je v komentarju nedavnega pobega dveh pripornikov iz koprskega zapora izrazila pričakovanje, da se bodo na vladi dogovorili glede dodatne zaposlitve pravosodnih policistov, saj jih primanjkuje. Problematiko zaporskega sistema bosta po njenem izboljšala tudi nova zapora, ki naj bi bila zgrajena do konca mandata.

Katičeva je ob robu sestanka novoizvoljenih županov SD s poslanci SD, ministri in vodstvom stranke v DZ opozorila na slab položaj v slovenskih zaporih in pomanjkanje pravosodnih policistov ter napovedala, da si bo ministrstvo aktivno prizadevalo, da se stanje izboljša. Tako kot v policiji in vojski se namreč tudi v zaporih spoprijemajo s pomanjkanjem kadra, je dejala.

Izgradnjo ženskega in moškega zapora napoveduje do konca mandata

Povedala je, da je ministrstvo v mandatu prejšnjega ministra Gorana Klemenčiča izdelalo standarde in normative za delo v zaporih ter da so bili ti po dogovoru s sindikati v tem mandatu tudi sprejeti in objavljeni. K izboljšanju položaja bo po njeni oceni prispevala tudi izgradnja novega ženskega zapora na Igu in novega moškega zapora v Ljubljani. Napovedala je, da bosta oba zgrajena do konca tega mandata oziroma začetka mandata prihodnje vlade, če bo le vse potekalo po zastavljeni časovnici in če bodo na voljo potrebna finančna sredstva.

Do vprašanja, kdo je odgovoren za nedavni pobeg dveh pripornikov iz koprskega pripora, se Katičeva ni želela opredeljevati. Dejala je, da je treba najprej počakati na ugotovitve posebne komisije, ki jo je imenoval generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. Omenjena komisija namreč ugotavlja okoliščine pobega ter morebitno odgovornost zaposlenih pri tem.