Policija BiH zaprosila za informacije o pobeglih koprskih pripornikih

Slovenska policija je na podlagi informacij iz medijev v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja zaprosila varnostne organe Bosne in Hercegovine za dodatne informacije o pripornikih, ki sta decembra pobegnila iz koprskega pripora. Mediji so danes namreč povzemali poročanje tujih medijev, da naj bi v Sarajevu sodelovala pri umoru.

Kot so za STA sporočili z Generalne policijske uprave, od varnostnih organov BiH na njihovo poizvedovanje še niso prejeli odgovora, razpisa iskanj Dragana Milosavljevića in Damjana Mitrovića pa ostajata aktualna.

Bosanski mediji po povzemanju nekaterih slovenskih časnikov namreč poročajo, da naj bi bili pobeglima pripornikoma, državljanoma BiH in Srbije, na sledi sarajevski specialci. Povezana naj bi bila z umorom 30-letnika v Sarajevu. Policisti so v povezavi z umorom aretirali moškega, pri katerem naj bi se skrivala ubežnika, a so ga že izpustili.

Iz koprskega zapora pobegnila pred silvestrovim

Milosavljević in Mitrović, ki sta bila v priporu od 26. avgusta oziroma 12. septembra, sta iz koprskega zapora pobegnila 29. decembra ponoči.

Oba sta bila v zaporu zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, zaradi česar je bila zahtevana izročitev Republiki Srbiji. Pripornik Milosavljević je osumljen tudi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.

Pobegla pripornika sta v sobi pustila pisno sporočilo, v katerem sta zapisala, da sta se za pobeg odločila zaradi nestrinjanja z odločitvijo Republike Slovenije, da se ju izroči Republiki Srbiji.