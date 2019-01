Pogovarjali se bomo s pobeglim pripornikom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Damnjan Mitrović, ki je tik pred novim letom skupaj z Draganom Milosavljevićem pobegnil iz koprskega pripora in nato v Italiji zaprosil za azil, bo danes stopil pred naše kamere. Kakšne so razmere v koprskem zaporu in kako sta s sopripornikom načrtovala pobeg, si oglejte v oddaji Danes ob 18. uri na Planetu.