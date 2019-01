Erjavec: Slovenski vojski je treba vrniti srce

Slovenski vojski je treba vrniti srce, je na današnji slovesnosti ob dnevu poveljstva sil Slovenske vojske (SV) dejal obrambni minister Karl Erjavec. Kot je ponazoril, so bili naši predniki, ki so se borili proti močnejšim nasprotnikom, dostikrat slabo opremljeni. "Imeli pa so srce za svojo domovino, bili so pripadni in predani," je dejal minister.

Na tem področju novega poveljnika poveljstva sil Miho Škerbinca po ministrovih besedah čaka zelo odgovorna naloga. "Prepričan pa sem, da bo tej nalogi kos," je dodal minister Karl Erjavec na slovesnosti v Vojašnici Ivan Cankar na Vrhniki.

"Ko minister vojaku neko nalogo zaupa, jo vojak izpelje," je Škerbinc v izjavi za medije odgovoril na ministrova pričakovanja. Prepričan je, da bo to izpeljal na ta način, da bo tak, kakršen je - "pripadnik Slovenske vojske z dušo in srcem".

Leto 2019 bo za Slovensko vojsko po njegovih napovedih spet leto velikih izzivov. Poveljstvo sil med drugim pripravlja močno štabno vajo, na kateri bodo izurili tudi štabni del in poveljstvo. Poleti bo Slovenija gostila večje število mednarodnih vaj, konec leta pa bo velik del SV nudil podporo organizaciji srečanja vseh načelnikov generalštabov zavezništva Nato.

Erjavec je sicer v nagovoru izrazil zadovoljstvo, da je bilo leta 2017 ponovno vzpostavljeno poveljstvo sil. "Izkazalo se je, da je bila to prava in pravilna odločitev," je poudaril in se spomnil odličnega delovanja poveljstva v času njegovega prvega mandata na čelu obrambnega ministrstva med letoma 2004 in 2008.

Prihodnost vojske je v njeni modernizaciji

Prav tako je minister izrazil zadovoljstvo nad udeležbo premierja Marjana Šarca na slovesnosti. Kot je poudaril, ne gre le za načelno, ampak tudi za konkretno podporo, saj je za rebalans proračuna za leto 2019 predvidenih več sredstev za obrambo. Bodo pa ta sredstva po ministrovih besedah namenjena povečanju varnosti. Prihodnost SV je namreč v njeni modernizaciji.

"Ta denar ni vržen stran. Ta denar omogoča, da v naši družbi lahko vlada blagostanje," je poudaril. Dodal je, da že nestrpno pričakuje t. i. belo knjigo o obrambi, v kateri bo treba opredeliti sodobne varnostne izzive in načine, kako bo SV nanje odgovarjala.

Erjavec obžaluje napoved protesta

Glede zagotavljanja ustrezne kadrovske slike v SV pa je Erjavec povedal, da so s spremembo uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov že naredili korak naprej, ni pa to zadnji korak. Zato Erjavec tudi ne razume pretiranega nezadovoljstva s strani nekaterih sindikatov, prav tako obžaluje napoved protesta.

Kot je dodal v izjavi za medije po slovesnosti, so že ustanovili posebno skupino, ki jo vodi Boštjan Šefic in ki se ukvarja s tem, kako izboljšati materialni položaj pripadnikov in kako narediti vojaški poklic bolj privlačen. Potrdil pa je, da 19-odstotni dodatek odslej pripada le odzivnim silam. "Ne morejo tisti, ki delajo v pisarnah, imeti enakega dodatka kot tisti, ki delajo na terenu in so v polni pripravljenosti," je dodal. Zagotovil je, da bodo našli primerno rešitev, ki bo v skladu z zakonom in tudi pravična.

Slovesnosti so se udeležili tudi člani odbora DZ za obrambo ter predstavniki ministrstva za obrambo in urada predsednika republike. V počastitev praznika so vrhniško vojašnico ob sklepu slovesnosti preletela tudi tri vojaška letala pilatus.