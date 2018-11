Slovenska vojakinja postala zvezda svetovnih medijev

"Vodi me ljubezen do domovine," pravi Alenka Ermenc.

"Vodi me ljubezen do domovine," pravi Alenka Ermenc. Foto: STA

Vodenje Slovenske vojske (SV) bo danes prevzela nova načelnica Generalštaba Slovenske vojske Alenka Ermenc, ki je bila že doslej po položaju in činu najvišje med pripadnicami SV, sedaj pa bo tudi edina ženska na čelu vojsk članic Nata. S svojim dosežkom se je prebila v številne svetovne medije. Nekateri so njeno imenovanje označili za zgodovinski korak.

Slovenia becomes first NATO country to appoint a female head of army https://t.co/iSZ88SaMzK pic.twitter.com/7p7lWHFDB4 — The Hill (@thehill) November 28, 2018

O njenem dosežku poročajo po vsem svetu

O njenem imenovanju so poročali številni tuji mediji in novinarji, med njimi tudi New York Times, Washington Post, BBC, agencija Reuters, ameriški AP in nemška dpa. O imenovanju so poročali tudi mnogi mediji z območja Balkana, novinarja časnika The Times in ameriške medijske hiše CNN pa sta informacijo objavila na Twitterju.

Slovenia appoints first female army chief https://t.co/isRnKo6VOT pic.twitter.com/dW2CX8frRT — Reuters Top News (@Reuters) November 27, 2018

Minuli petek je bila povišana v čin generalmajorke

Alenka Ermenc je v Slovenski vojski zaposlena 27 let, vodstvene formacijske dolžnosti pa opravlja od leta 2001. V čin brigadirke je bila povišana 13. maja 2011, marca letos pa je bila imenovana za namestnico načelnika generalštaba. Minuli petek je bila povišana v čin generalmajorke, v torek pa jo je vlada imenovala za načelnico.

Nata poudarja pomen žensk v oboroženih silah

Ermenčeva ni le prva ženska na čelu Slovenske vojske pač pa je trenutno tudi edina v vseh država članicah Nata, so za STA potrdili v Natu. V tiskovni službi Nata so sicer poudarili pomen žensk v oboroženih silah. Prav tako sta podporo novi načelnico izrazila predsednik republike Borut Pahor in premier Marjan Šarec.

Slovenia: Nato state appoints first female head of armed forces https://t.co/xyXA2pv2uC — James A. Klun (@pophop) November 28, 2018

Danes sprejem pri predsedniku in primopredaja

Dosedanjega načelnika Generalštaba SV Alana Gederja in njegovo naslednico Ermenčevo bo že dopoldne sprejel Pahor, zgodaj popoldne bo sledila slovesnost ob primopredaji in predaja bojnega prapora Slovenske vojske.

Slovenia appoints woman as army chief of staff for 1st time https://t.co/gM7MfHe38w — Houston Chronicle (@HoustonChron) November 28, 2018

Geder z najkrajšim mandatom

Dosedanji načelnik Geder se tako po devetih mesecih na čelu Slovenske vojske poslavlja s tega položaja. Njegov mandat je bil najkrajši med dosedanjimi načelniki, med drugim pa so ga zaznamovali vpoklic rezervistov, nekoliko izboljšana ocena pripravljenosti Slovenske vojske in prizadevanja za izboljšanje gmotnega položaja njenih pripadnic in pripadnikov, še piše STA.

NATO member Slovenia has appointed Maj. Gen. Alenka Ermenc as Chief of Staff of the Slovenian military, the first time a female officer has served in that role in Slovenia. https://t.co/2sAFkAzUOr — Ryan Browne (@rabrowne75) November 27, 2018

Poleg Slovenske vojske tudi našo policijo vodi ženska. Vršilka dolžnosti generalne direktorice policije je namreč v začetku oktobra postala Tatjana Bobnar.