Menjava: Alenka Ermenc na čelo generalštaba Slovenske vojske?

Vlada naj bi ta teden zamenjala načelnika generalštaba Slovenske vojske (SV) generalmajorja Alana Gederja. Da bi se lahko to zgodilo, so nam potrdili tudi na ministrstvu za obrambo. Zamenjala naj bi ga Alenka Ermenc.

Na vprašanje, kdo bi lahko nadomestil Gederja, na ministrstvu niso želeli odgovoriti. Po poročanju komercialne televizije POP TV pa naj bi Gederja na položaju zamenjala Alenka Ermenc, ki je bila pred dnevi imenovana za generalmajorko. Ermenčeva naj bi s tem postala prva ženska na tako visokem položaju na svetu.

Prva ženska na tako visokem položaju v Slovenski vojski Foto: STA Ermenčeva, ki se je šolala doma in v tujini ter ima magistrski naziv iz mednarodnih študij, se je leta 1991 pridružila Teritorialni obrambi RS in bila aktivna udeleženka vojne za Slovenijo. V Slovenski vojski je zaposlena 27 let, opravljala je poveljniško dolžnost na taktični ravni in štabne dolžnosti na operativni ter strateški ravni vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski. V čin brigadirke je bila povišana maja 2011, marca letos pa je bila imenovana za namestnico načelnika generalštaba. Že takrat je Ermenčeva postala prva ženska na tako visokem položaju v Slovenski vojski in širše. Celo v vojskah držav članic Nata namreč po podatkih ministrstva za obrambo ni pripadnice, ki bi zasedala mesto načelnice ali namestnice načelnika generalštaba. (STA)

Geder je mesto načelnika generalštaba SV zasedel februarja letos, ko je vlada na predlog ministrice za obrambo Andreje Katič s položaja razrešila Andreja Ostermana. Geder je bil do takrat Ostermanov namestnik. Vlada Mira Cerarja je sicer Ostermana razrešila kot objektivno odgovornega za neuspeh bataljonske bojne skupine na preverjanju pripravljenosti, kar bi lahko preprečilo njen načrtovan odhod na misije v tujini. Osterman je po primopredaji zavrnil obtožbe, da so odgovorni za namerno samoponižanje SV in vojakov.

Med vajo na Norveškem naj bi nekaterim vojakom razpadli škornji

Sicer se slovenska vojska tudi v zadnjih mesecih spopada z nekaterimi težavami. Med zadnjo Natovo vojaško vajo, ki je bila na Norveškem, je imelo vsaj 17 vojakov težave s škornji, ti naj bi razpadli, nekaterim naj bi odstopili podplati. Obrambni minister Karl Erjavec je napovedal dodatno testiranje.

Na natovi vaji na Norveškem naj bi imeli nekateri pripadniki Slovenske vojske težave s čevlji. (Fotografija je simbolična). Foto: Bojan Puhek

Slovenska vojska se sicer v zadnjih letih spopada tudi s kadrovskimi težavami. Vse od leta 2012 struktura stalne sestave pripadnikov ne dosega kadrovskih načrtov. Vojaške vrste vsako leto zapusti več pripadnikov, kot pa se jih na novo pridruži.